Viral Video : झाडावर नग्न अवस्थेत चढला प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेता ! टीका सोडून नेटकऱ्यांनी केलं कौतुक

Bollywood Actor Naked Video Went Viral : बॉलिवूड अभिनेत्याचा नग्नावस्थेत झाडावर चढतानाचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. कोण आहे हा अभिनेता आणि काय आहे यामागील कारण जाणून घेऊया.
kimaya narayan
Marathi Entertainment News : सोशल मीडियावर कधी कोणता व्हिडीओ शेअर केला जाईल आणि तो व्हायरल होईल हे सांगता येत नाही. सध्या बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. हा अभिनेता चक्क नग्नावस्थेत झाडावर चढला आहे. त्याच्या या कृतीने अनेकजण चकित झाले.

