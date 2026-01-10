Viral Video : झाडावर नग्न अवस्थेत चढला प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेता ! टीका सोडून नेटकऱ्यांनी केलं कौतुक

Marathi Entertainment News : सोशल मीडियावर कधी कोणता व्हिडीओ शेअर केला जाईल आणि तो व्हायरल होईल हे सांगता येत नाही. सध्या बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. हा अभिनेता चक्क नग्नावस्थेत झाडावर चढला आहे. त्याच्या या कृतीने अनेकजण चकित झाले. .हा अभिनेता आहे विद्युत जामवाल. फिटनेस बाबत अत्यंत जागरूक असलेला विद्युत अनेक नवनवीन प्रयोग करत असतो. नुकताच त्याचा व्हिडीओ खूप चर्चेत आला आहे. .व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओमध्ये तो नग्नावस्थेत एका उंच झाडावर चढताना दिसतो आहे. हा व्हिडीओ त्याने प्रसिद्धीसाठी केला नसून हा एका विशिष्ट योगसाधनेचा भाग आहे. त्याने व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये स्पष्ट केलं आहे. .विद्युतने व्हिडीओ शेअर करताना म्हटलं आहे की,"कलारीपयट्टूचा अभ्यासक म्हणून, मी वर्षातून एकदा सहजच्या योगिक अभ्यासात खोलवर जातो. सहज म्हणजे नैसर्गिक सहजता आणि सहजतेच्या स्थितीत परत येणे, निसर्गाशी आणि आंतरिक जागरूकतेशी सखोल संबंध निर्माण करणे. वैज्ञानिकदृष्ट्या, ते असंख्य न्यूरोरिसेप्टर्स आणि प्रोप्रियोसेप्टर्स सक्रिय करते, संवेदी अभिप्राय वाढवते आणि संतुलन आणि समन्वय सुधारते. यामुळे शरीराची जाणीव वाढते, मानसिक एकाग्रता वाढते आणि जमिनीवर एक खोलवर विश्वास ठेवण्याची भावना निर्माण होते.".अनेकांनी त्याच्या फिटनेसचं कौतुक केलं. तर काहींनी हा व्हिडीओ शेअर करण्याबाबत टीका केली आहे. .मुरांबा फेम अभिनेत्रीला वयाच्या अवघ्या 18 व्या वर्षी झालेला भयंकर आजार; मरणप्राय वेदना आणि अवघड परिस्थिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.