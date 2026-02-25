Premier

Viral Video : हेलिपॅड, 100 एकरची जागा आणि भव्य फार्महाऊस ; कोई मिल गया फेम खलनायकाची प्रॉपर्टी पाहून येईल चक्कर !

Bollywood Actor Lavish Farmhouse Video Get Viral : बॉलिवूडमधील लोकप्रिय खलनायकांपैकी एक असलेल्या अभिनेत्याच्या आलिशान फार्महाऊसचा व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. कोण आहे हा अभिनेता जाणून घेऊया.
Entertainment News : बॉलिवूडमध्ये आजवर जसे अनेक हिरो गाजले तसे खलनायकाची भूमिका साकारणारे अभिनेतेही गाजले. त्यातीलच एक म्हणजे रजत बेदी. कोई मिल गया मध्ये निगेटिव्ह भूमिका साकारणारा रजत पुन्हा चर्चेत आला ते बॅडस ऑफ बॉलिवूड या सिरीजमुळे. पण आता त्याच्या फार्महाऊसचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे.

