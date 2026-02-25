Viral Video : हेलिपॅड, 100 एकरची जागा आणि भव्य फार्महाऊस ; कोई मिल गया फेम खलनायकाची प्रॉपर्टी पाहून येईल चक्कर !

Entertainment News : बॉलिवूडमध्ये आजवर जसे अनेक हिरो गाजले तसे खलनायकाची भूमिका साकारणारे अभिनेतेही गाजले. त्यातीलच एक म्हणजे रजत बेदी. कोई मिल गया मध्ये निगेटिव्ह भूमिका साकारणारा रजत पुन्हा चर्चेत आला ते बॅडस ऑफ बॉलिवूड या सिरीजमुळे. पण आता त्याच्या फार्महाऊसचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. .कोई मिल गया या सिनेमात त्याने निगेटिव्ह भूमिका साकारली. त्यानंतर तो बराच काळ कोणत्याही सिनेमात दिसला नाही. पण आता या फार्महाऊसमुळे तो चर्चेत आला आहे. 100 एकरमध्ये त्याचं हे भव्य फार्महाऊस पसरलेलं आहे. सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ व्हायरल होतो आहे. .नुकतीच पिंकव्हीला चॅनेलवर रजतच्या या आलिशान फार्महाऊसची झलक पाहायला मिळाली. खोपोली येथे 100 एकर जागेत रजतचं हे फार्महाऊस बांधण्यात आलं आहे. या फार्महाऊसमध्ये हेलिपॅड बांधण्यात आलं आहे. तो जेव्हा जेव्हा या फार्महाऊसवर येतो तेव्हा तो हेलिकॉप्टरनेच येत असल्याचा खुलासा त्याने मुलाखतीत केला. .या फार्महाऊसमध्ये अनेक पक्षी आहेत. इतकंच नाही तर रजतने शहामृगही चेन्नईवरून फार्महाऊसवर आणलं आहे. याशिवाय विविध प्राणी जसे की घोडे, ससे आहेत. एक घोडागाडी असून त्याने फार्महाऊस फिरता येत. तर मुलांसाठी त्याने ट्री हाऊस बांधलं आहे. .फिल्म इंडस्ट्रीमधील अयशस्वी करिअरनंतर रजत कॅनडामध्ये काही काळ स्थायिक झाला होता. तो त्या काळात अत्यंत निराश होता. त्यानंतर त्याने काही काळ बिझनेसवर लक्ष केंद्रित केलं. ."तिचं कौतुक पण ट्रोलर्सच्या कमेंट्स.." नॅशनल क्रश गिरीजाचे वडील नेटिझन्सवर संतापले; म्हणाले...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.