'अनुष्काचं आता वय दिसायला लागलंय' नव्या जाहिरातीतील अनुष्का शर्माचा लूक पाहून नेटकरी म्हणाले...'अरे ही ओळखता पण...'

Anushka Sharma's Comeback Ad Creates Buzz : लग्न आणि मुलं झाल्यानंतर बराच काळ मोठ्या पडद्यापासून दूर असलेली अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) सध्या अचानक एका जाहिरातीमुळे सोशल मीडियावर ट्रेंड होऊ लागली आहे. तिचा नवा लूक पाहून काही चाहते आनंदी झाले आहेत, तर काहींनी "ही अनुष्का आहे का?" असा प्रश्नच उपस्थित केलाय. बदललेला चेहरा, ग्लॅमरस अंदाज आणि कमबॅकची चर्चा… या सगळ्यामुळे अनुष्का पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे..दागिन्यांच्या ब्रँडसाठी जाहिरातअलीकडेच अनुष्काने एका दागिन्यांच्या ब्रँडसाठी केलेली जाहिरात सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाली आहे. बराच काळानंतर ती स्क्रीनवर दिसल्याने चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली. अभिनेत्रीने स्वतः हा व्हिडीओ तिच्या इन्स्टाग्राम अकाउंटवर शेअर केला असून त्यानंतर कमेंट्सचा अक्षरशः पाऊस पडू लागला आहे..प्रत्येक रंगाची एक किंमत आहे: हिंदी ZEE5 ने लॉन्च केला 'सतरंगी- बदले का खेल'चा ट्रेलर .अनेक चाहत्यांनी तिच्या पुनरागमनाचं स्वागत करत पुन्हा पडद्यावर दिसल्याबद्दल आनंद व्यक्त केलाय. पण काहींनी ती पुन्हा एकदा चित्रपटसृष्टीत सक्रिय व्हावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. दरम्यान, तिच्या नव्या लूकविषयी सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगू लागली आहे..काही नेटकऱ्यांना अनुष्काच्या चेहऱ्यात आणि एकूण व्यक्तिमत्त्वात आधीपेक्षा स्पष्ट बदल जाणवल्याचं दिसून आलं. "पहिल्यासारखी दिसत नाही", "ओळखायलाही कठीण जातंय" अशा प्रतिक्रिया अनेकांनी दिल्या. तर काहींनी ती अधिक ग्लॅमरस आणि आकर्षक दिसत असल्याचं म्हटलं. तिच्या बदललेल्या रूपामागे मेकअप, लाईटिंग, कॅमेरा अँगल, वाढतं वय किंवा कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स असू शकतात, अशा विविध चर्चा सोशल मीडियावर रंगताना दिसल्या..दरम्यान, अनुष्काचा शेवटचा प्रदर्शित चित्रपट झिरो (Zero) हा २०१८ मध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीला आला होता. या चित्रपटात शाह रुख खान (Shah Rukh Khan) आणि कतरिना कैफ (Katrina Kaif-Kaushal) यांनीही प्रमुख भूमिका साकारल्या होत्या. त्यानंतर तिने चकदा एक्सप्रेस (Chakda Xpress) या चित्रपटाचं शूटिंग पूर्ण केलं असलं तरी तो अद्याप प्रदर्शित झालेला नाही. सध्या अभिनेत्री कुटुंब आणि वैयक्तिक आयुष्याला प्राधान्य देत असून अधूनमधून भारतातही येत असते.