'गहराइयां सिनेमातील इंटिमेंट सीन खूप विचित्र होता' दीपिकाने सांगितलेला अनुभव, म्हणालेली...'सीन करताना मला...'

Deepika Padukone intimate scene shooting experience: अभिनेत्री दीपिका पादुकोन हिचा आज वाढदिवस आहे. ती आज ४० वर्षांची झाली आहे. तिने तिच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. परंतु तिचा 'गहराइयां' हा सिनेमा खुप चर्चेत होता. 2022 मध्ये प्रदर्शित झालेला हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या पसंतीत उरतला. परंतु जास्त चर्चा झाली ती, दीपिका पादुकोन हिने दिलेल्या इंटिमेंट सीनची. .गहराइयां सिनेमामध्ये दीपिकाने अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदीसोबत इंटिमेट सीन दिला होता. सिनेमाचा ट्रेलर प्रदर्शित होताच दोघांच्या इंटिमेंट सीनची मोठी चर्चा रंगली होती. दरम्यान चित्रपट प्रदर्शनावेळी दीपिकाने तिच्या शुटिंगबद्दल आणि तिच्या इंटिमेंट सीनचा अनुभव कसा होता? याबद्दल मत मांडलं आहे. .दीपिकाच्या मते, 'गहराइयां सिनेमावेळी इंटिमेट सीन शूट करणं सोपं नव्हतं. सीनवेळी दिग्दर्शकांनी आमच्यामध्ये सुरक्षित आणि कम्फर्टेबल वातावरण तयार केलं होतं. आम्ही केलेला तो इंटिमेंट सीन भारतीय सिनेमातील नवीन प्रकारचा होता. ती एक नवीन गोष्ट अनुभवायची होती.'.पुढे बोलताना दीपिकाने सांगितलेलं की, 'इंटिमेट सीन सहज करता येतात, जेव्हा तुम्हाला दिग्दर्शकाला काय हवं ते समजतं. कारण प्रिपरेशन आणि डिटेलिंग खुप महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे हा सीन करताना मला खुप कठीण ठरलं. यावेळी इंटिमेसी डायरेक्टरचा असणं गरजेचं होतं.' असं ती सिनेमाबद्दल सांगताना म्हणाली होती. .दरम्यान दीपिकाचा गहराइयां या सिनेमा प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला. या सिनेमात दीपिकासह सिद्धांत जैन, अनन्या पाडे, धैर्य करवा हे कलाकार पहायला मिळाले. दरम्यान दीपिकाबद्दल बोलायचं झालं तर तिने आपल्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमामध्ये काम केलं. रामलिला, चैन्नई एक्स्प्रेस, कॉकटेल सारखे सिनेमे प्रेक्षकांना प्रचंड आवडले.