'बिग बॉस मराठी ६' मध्ये होणार 'या' अभिनेत्रीची एंट्री; रितेश देशमुखसोबत केलंय काम; कोण आहे ती?

गेले वर्षभर प्रेक्षक छोट्या पडद्यावरील एका कार्यक्रमाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत तो शो म्हणजे कलर्स मराठीवरील 'बिग बॉस मराठी'. या कार्यक्रमाने प्रेक्षकांना अक्षरशः वेड लावलंय. या शो मध्ये अभिनेते, कीर्तनकार, इतर क्षेत्रातील नामवंत व्यक्ती, पाहायला मिळतात. गेल्या सीझनमध्ये या शोमध्ये रीलस्टार पाहायला मिळाले होते. त्यानंतर अनेकांनी शोच्या निर्मात्यांना सुनावलं होतं. मात्र या सीझनचा विजेता एक रीलस्टार झाला. तो म्हणजे सुरज चव्हाण. सुरजने 'बिग बॉस मराठी ५' ची ट्रॉफी आपल्या नावावर केली. आता प्रेक्षक ''बिग बॉस मराठी ६' ची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. आता या सीझनमध्ये असणाऱ्या एका स्पर्धकाचं नाव समोर आलंय. .महिन्याभरापूर्वी 'बिग बॉस मराठी ६' ची घोषणा झाली. त्यानंतर दोन प्रोमो प्रेक्षकांच्या भेटीला आले. पहिल्या प्रोमोमध्ये महाद्वार ही या सीझनची थीम दाखवण्यात आली. तर दुसऱ्या प्रोमोमध्ये हा सीझन कोण होस्ट करणार हे उघड करण्यात आलं. रितेश देशमुख हा सीझनदेखील होस्ट करणार आहे. अशात या सीझनमध्ये कोण कोण असणार याचा प्रेक्षक अंदाज लावताना दिसले. मात्र आता या स्पर्धकांमधील एका स्पर्धकाचं नाव समोर आलंय. सूत्रांच्या माहितीनुसार, रितेश देशमुखची सहकलाकार या सीझनमध्ये दिसणार आहे. .बॉलिवूड अभनेत्री आणि रितेशसोबत काम करणारी अभिनेत्री सोनाली राऊत 'बिग बॉस मराठी'च्या ६व्या सीझन मध्ये दिसणार आहे. सोनाली रितेशसोबत ग्रँड मस्ती' या चित्रपटात दिसली होती. तिचा हा प्रवास पाहणं प्रेक्षकांसाठी नक्कीच उत्सुकतेचं ठरणार आहे. बिग बॉसच्या घरात तिचा खेळ कसा असेल, हे पाहण्यासाठी आता प्रेक्षक उत्सुक आहेत. मात्र 'बिग बॉस मराठी' कडून याबद्दल ककोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही.