'मला पिठलं, भाकरी आणि ठेचा खूपच आवडतो' महाराष्ट्रीय जेवणाबद्दल जिनिलीया देशमुख म्हणाली...'मला सासूबाई नेहमी पुरणपोळी..'

Genelia Deshmukh Reveals Her Love for Pithla Bhakri: अभिनेत्री जेनिलियाने नुकतीच एक मुलाखत दिली. या मुलाखतीमध्ये तिने महाराष्ट्रीय पदार्थामध्ये 'पिठलं, भाकरी आणि ठेचा खायला खूप आवडत असल्याचं' म्हटलंय. तसंच 'मी जेवणात अजिबात तेल वापरत नसल्याचं' ती म्हणाली.
Genelia Deshmukh: अभिनेता रितेश देशमुख आणि जिनिलिया देशमुख हे चाहत्यांच्या सगळ्यात आवडतं कपल आहे. महाराष्ट्राची सुनबाई म्हणून सुद्धा जेनिलियाला ओळखलं जातं. जेनिलिया आणि रितेश पारंपारिक सण साजरे करताना पहायला मिळतात. जेनिलियाने रितेशसोबत लग्न केल्यानंतर अनेक महाराष्ट्रायीन परंपरा जपल्या आहे. ती त्या स्वत:मध्ये आत्मसाद करताना सुद्धा पहायला मिळते. तसंच सणांचे फोटो ती तिच्या सोशल मीडियावर शेअर करते.

