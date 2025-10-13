'मला पिठलं, भाकरी आणि ठेचा खूपच आवडतो' महाराष्ट्रीय जेवणाबद्दल जिनिलीया देशमुख म्हणाली...'मला सासूबाई नेहमी पुरणपोळी..'

Genelia Deshmukh: अभिनेता रितेश देशमुख आणि जिनिलिया देशमुख हे चाहत्यांच्या सगळ्यात आवडतं कपल आहे. महाराष्ट्राची सुनबाई म्हणून सुद्धा जेनिलियाला ओळखलं जातं. जेनिलिया आणि रितेश पारंपारिक सण साजरे करताना पहायला मिळतात. जेनिलियाने रितेशसोबत लग्न केल्यानंतर अनेक महाराष्ट्रायीन परंपरा जपल्या आहे. ती त्या स्वत:मध्ये आत्मसाद करताना सुद्धा पहायला मिळते. तसंच सणांचे फोटो ती तिच्या सोशल मीडियावर शेअर करते..जेव्हा तिने रितेशसोबत लग्न केलं त्यानंतर तिने सासूकडून आणि घरातल्या इतर व्यक्तीकडून मराठी सणवारांविषयी माहिती करुन घेतली. आता जेनिलिया उत्तम मराठी बोलते. तसंच ती उत्तम महाराष्ट्रीय जेवण सुद्धा बनवते. एका मुलाखतीमध्ये बोलाताना तिने तिच्या आवडत्या पदार्थाबद्दल आणि जेवण बनवण्याच्या पद्धतीबद्दल चाहत्यांना सांगितलं आहे. .जेनिलियाने नुकतीच लोकसत्ता ऑनलाइनच्या 'डिजिटल अड्ड्या'ला मुलाखत दिली. या मुलाखतीमध्ये तिने अनेक वयक्तिक आयुष्याबद्दल भाष्य केलंय. रितेश देशमुखसोबत लग्न केल्यानंतर सिनेसृष्टीपासून जेनिलिया दूर होती. परंतु आता ती सितारे जमीन पर चित्रपटातून पुन्हा प्रेक्षकांच्या भेटीला आली. मुलाखतीमध्ये तिला विचारण्यात आलं की, 'सासूबाईंकडून तू कोणता पदार्थ बनवायला शिकली?' त्यावर जेनिलिया म्हणाली की, 'मला ठेचा भाकरी, पिठलं खुपच आवडतं. माझी आई म्हणजेच सासूबाई दर गुरुवारी पिठलं, भाकरी आणि ठेचा बनवतात. ते मला प्रचंड आवडतं'.पुढे बोलताना जेनिलिया म्हणाली की, 'मी माझ्या आरोग्याची खुप काळजी घेते. मी महाराष्ट्रीयन हे अधिक उत्तम असतात हे अनुभवलं आहे. पिठल्यामध्ये प्रोटिन जास्त असतं. त्यामुळे पिठलं मला खूप आवडतं. तसंच मी जेव्हा जेवण बनवते, त्यावेळी मी त्यामध्ये तेल अजिबात वापरत नाही. मी शेंगदाण्याच्या कुटामध्ये जेवण बनवते. कारण त्यात तेल असतं.' तसंच पुढे बोलताना जेनिलिया म्हणाली की, 'पुरणपोळी मला प्रचंड आवडते. माझ्या आवडीच्या पदार्थांमध्ये पुरणपोळी सुद्धा येते.'.Video: 'मला नियम सांगत बसू नका' 10 वर्षाच्या मुलाने अमिताभ यांचा केला अपमान, उर्मटपणा आला अंगलट, नेटकरी म्हणाले...'हा तर जया बच्चन...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.