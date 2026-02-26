Premier

पाय घसरला आणि.., पडता पडता थोडक्यात वाचली जेनिलिया, सोशल मीडियावर Viral Video

GENELIA D’SOUZA’S VIRAL VIDEO: अभिनेत्री Genelia D'Souza हिचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. सार्वजनिक ठिकाणी जाताना तिचा पाय घसरला, मात्र तिने प्रसंगावधान राखत स्वतःला सावरलं.
Apurva Kulkarni
GENELIA DESHMUKH NARROWLY ESCAPES FALL: अभिनेत्री जेनिलया देशमुख हिच्या अभिनयाचा मोठा चाहतावर्ग आहे. महाराष्ट्राची वहिनी म्हणून ती प्रसिद्ध आहे. सोशल मीडियावर सुद्धा जेनिलियाची प्रचंड चर्चा रंगताना पहायला मिळते. ती सुद्धा सोशल मीडियावर नेहमीच सक्रीय असते. तिचे आणि रितेशचे मजेशीर व्हिडिओ ती नेहमीच सोशल मीडियावर शेअर करत असते. चाहत्यांची सुद्धा त्यांच्या व्हिडिओला पसंती मिळताना पहायला मिळते.

