‘ये प्रेम मोल लिया’ गाण्यावर माधुरी दीक्षितचा भन्नाट डान्स, सोबतीला होती ही मराठी अभिनेत्री, Viral Video पाहून नेटकरी म्हणाले...

YE PREM MOL LIYA TITLE SONG DANCE VIDEO GOES VIRAL: 'कोण होणार करोडपती' या शोमुळे सध्या सगळीकडे माधुरीची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. या शोमध्ये माधुरीने सिनेसृष्टीतील, वैयक्तिक आयुष्यातील तसंच पती श्रीराम नेने यांच्यासोबतचे अनेक किस्से शेअर केलेत. दरम्यान अशातच माधुरीचा एक डान्स व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये तिने मराठी अभिनेत्री शर्वरी वाघसोबत धमाकेदार डान्स केलाय. .शर्वरीचा 'ये प्रेम मोल लिया' सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सिनेमातील टायटल सॉन्गवर शर्वरी आणि माधुरीनं डान्स केलाय. व्हिडिओमध्ये सुरुवातीला शर्वरीनं 'ये प्रेम मोल लिया' या गाण्यावर डान्स करत सुरुवात केली. त्यानंतर माधुरी दीक्षितने सुद्धा तिला साथ दिली. सध्या सोशल मीडियावर दोघींचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .व्हिडिओ शेअर करत शर्वरीनं कॅप्शनमध्ये लिहलं की, 'इतक्या लोकप्रिय अभिनेत्री माधुरी दीक्षित मॅमकडून इतकं प्रेम मिळणं ही माझ्यासाठी खपू अभिमानाची बाब आहे. त्यांच्यासोबत डान्स करणं हे माझं स्वप्न होतं ते आज पूर्ण झालं. तुम्ही ग्रेट आहात मॅडम, Thank You' असं तिने कॅप्शनमध्ये लिहंलय. .दरम्यान दोघींच्या या व्हिडिओवर नेटकऱ्यांच्या कमेंट्स येत असून अनेकांनी माधुरीच्या साधेपणाचं कौतूक केलय. आयुष्मान खुराना, किशोरी शहाणेसह अनेक कलाकरांनी हॉर्ट इमोजी शेअर करत दोघींचं कौतूक केलय. .'नाण्याची दुसरी बाजू!' ‘आमने सामने’च्या कलाकारांना का काढलं? लीना भागवत यांनी सांगितलं कारण, Video Viral.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.