Video: माधुरी दीक्षितचा मराठमोळा ठसका! नऊवारी साडी नेसून ढोल-फुगड्यांचा आनंद, पाहा ‘कौन बनेगा करोडपती’चा प्रोमो Viral

KON HONAR CROREPATI DIWALI SPECIAL PROMO: माधुरी दीक्षित सध्या 'कोण होणार करोडपती' हा शो होस्ट करताना पाहायला मिळतेय. या शोमध्ये अनेक सेलिब्रिटी हजेरी लावत असतात. अशातच दिवाळीच्या शुभमुहूर्तावर 'कोण होणार करोडपती'च्या विशेष भागात दोन प्रसिद्ध अभिनेत्रींची एन्ट्री होणार आहे. विशेष म्हणजे, या भागासाठी माधुरीचा मराठमोळा अंदाजही पाहायला मिळणार आहे. सध्या सोशल मीडियावर या भागाचा प्रोमो मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे..दिवाळी विशेष भागात अभिनेत्री रवीना टंडन आणि सोनाली कुलकर्णी उपस्थित राहणार आहेत. यावेळी सोनाली, रवीना आणि माधुरी यांची मंचावर दणक्यात एन्ट्री होणार आहे. यावेळी माधुरीने ढोल वाजवण्याचा आनंद घेतला. तसेच नऊवारी साडी नेसून मराठमोळा साज करत तिने या दोन्ही अभिनेत्रींसोबत फुगडीही घातली. तिघींचा हा धमाल अंदाज प्रोमोमध्ये पाहायला मिळतोय. त्यामुळे या विशेष भागाबद्दल प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे..या भागात दिवाळीच्या आठवणींनाही उजाळा देण्यात आला. सोनालीशी अमेरिकेतील दिवाळीचा किस्सा शेअर करताना माधुरी म्हणाली, 'आम्ही डेन्व्हरमध्ये राहत असताना मुलांसाठी फटाके न्यायचो. तिथले फटाके कसे असायचे, तर एक लड लावली की पिक-पिक करून लगेच संपायची. तिथल्या फटाक्यांमध्ये काहीच मजा नव्हती.' माधुरीचा हा अनुभव ऐकल्यानंतर सोनालीनेही मिश्कील टिप्पणी केली. ती म्हणाली, 'अरे, आमच्या लक्ष्मी बॉम्बवरसुद्धा तुझे फोटो सजलेले असतात.' सोनालीचं हे उत्तर ऐकताच मंचावर उपस्थित असलेले सर्वजण खळखळून हसू लागले..यानंतर माधुरीने रवीनाला दिवाळीच्या आठवणींबद्दल विचारलं. 'दिवाळीला तुमच्या घरी कोणकोणते पदार्थ बनवले जातात?' असा प्रश्न तिने विचारला. त्यावर रवीना म्हणाली, 'मला इतकं गोड आवडतं की आमच्याकडे सगळे गोड पदार्थ बनवले जातात. लहानपणी माझे बाबा म्हणायचे की, आम्ही तुझं लग्न एका हलवायासोबत लावतो.' रवीनाने सांगितलेला हा मजेशीर किस्साही ऐकून मंचावर हास्याची मैफल रंगली..बापरे! सैफ अली खानने केलं टक्कल? नक्की काय झालं? व्हिडीओ शेअर करत अभिनेत्याने सांगितलं कारण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.