अभिनय, क्रिकेट टिमच्या ओनरशिपनंतर प्रीती झिंटा आता दागिन्यांच्या व्यवसायात! लॉन्च केला नवीन लक्झरी ज्वेलरी ब्रँड

ENTERTAINMENT NEWS: तुम्ही प्रीती झिंटाला अभिनेत्री, आयपीएल टीमची सह-मालकीण किंवा बिझनेस वुमन म्हणून ओळखत असालच. आता तिने आणखी एका नव्या क्षेत्रात पाऊल ठेवलं आहे. बॉलिवूड आणि क्रिकेटनंतर प्रीतीने आता दागिन्यांच्या व्यवसायात प्रवेश केला असून 'जकार्ती ज्वेलरी' हा स्वतःचा ब्रँड सुरू केला आहे. या ब्रँडमध्ये पारंपरिक भारतीय दागिन्यांची सुंदरता आणि आधुनिक तंत्रज्ञान यांचा संगम पाहायला मिळणार आहे. २२ कॅरेट सोनं, नैसर्गिक हिरे आणि रत्नांपासून बनवलेले हे दागिने दिसायला आकर्षक असून वापरण्यासाठीही हलके आणि आरामदायी आहेत..मुंबईत, बांद्रा इथे या ब्रँडचं पहिलं स्टोअर सुरू करण्यात आलं. यावेळी प्रीती झिंटाने सोशल मीडियावर आनंद व्यक्त करत या नव्या प्रवासाची माहिती चाहत्यांसोबत शेअर केली.जकार्ती ज्वेलरीची खास गोष्ट म्हणजे पारंपरिक पोल्की आणि जडाऊ दागिन्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देण्यात आली आहे. असे दागिने दिसायला खूप सुंदर असतात, पण ते अनेकदा जड असतात. त्यामुळे जकार्तीने हे दागिने अधिक हलके, आरामदायी आणि रोजच्या वापरासाठी सोयीस्कर बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे.."महागडे स्किनकेअर नाही..." तर तुपासोबत खाते हा पदार्थ; आलिया भट्टने स्वतःच सांगितलं चमकदार त्वचेचं रहस्य.या दागिन्यांच्या निर्मितीत २२ कॅरेट सोनं, नैसर्गिक पोल्की हिरे आणि मौल्यवान रत्नांचा वापर केला जातो. आधुनिक 3D आणि CAD तंत्रज्ञानाच्या मदतीने दागिन्यांचे डिझाइन तयार केले जाते, ज्यामुळे पारंपरिक सौंदर्य टिकवून ठेवत त्यांना अधिक आकर्षक आणि वापरण्यास सोपे बनवता येते..प्रीती झिंटाच्या म्हणण्यानुसार, जकार्ती हा ब्रँड अशा महिलांसाठी आहे ज्या आपल्या संस्कृती आणि परंपरा जपतात, पण त्याचवेळी स्वतःचे निर्णयही आत्मविश्वासाने घेतात. या ब्रँडचे दागिने स्वतःसाठी खरेदी करण्यासोबतच आई, कुटुंबातील सदस्य किंवा खास व्यक्तींना भेट देण्यासाठीही उत्तम पर्याय ठरू शकतात..प्रीती झिंटाच्या मते, नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून पारंपरिक जडाऊ दागिन्यांचे सौंदर्य कायम ठेवत त्यांचे वजन कमी करण्यात आले आहे. त्यामुळे जकार्तीचे झुमके किंवा इतर दागिने बराच वेळ घातले तरी कान दुखत नाहीत किंवा ते जड वाटत नाहीत. यामुळे हे दागिने सुंदर दिसण्यासोबतच घालायलाही आरामदायी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.