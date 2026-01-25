'रोमान्सबाबत मी त्याला 10 पैकी 15 गुण देईल' राणी मुखर्जी आदित्य चोप्रा बद्दल बोलताना म्हणाली...'तो मला...'

Rani Mukerji Talks About Husband Aditya Chopra: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री राणी मुखर्जी हिचा मोठा चाहतावर्ग आहे. तिने तिच्या अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमे दिले. राणी सोशल मीडियावर सक्रिय नसल्याने चाहत्यांना तिच्याबद्दल जास्त माहिती नसते. ती तिच्या खासगी आयुष्याबद्दल कोणतीच गोष्ट कधीच सोशल मीडियावर शेअर करत नाही. अशातच तिने तिच्या पती आदित्य चोप्राबद्दल सांगितलं आहे. .नुकतीच राणीने कपिल शर्माच्या 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' ला हजेरी लावली होती. यावेळी राणीला कपिलने आदित्य चोप्रा किती रोमँटिक आहे? असा प्रश्न विचारला. यावेळी त्यांनी आदित्य चोप्राबद्दल मनमोकळ्या गप्पा मारल्या. यावेळी तिने पती आदित्या चोप्राचा स्वभाव तसंच काळजी घेण्याच्या स्वभावाबद्दल सांगितलं आहे..कपिलने राणी मुखर्जीला विचारलं की, आदित्य यांनी कधी प्रपोज केलं आहे का? यावर त्या म्हणाल्या की, 'या गोष्टी माझ्यासाठी खुप खासगी आहे. त्या मी सगळ्यासमोर नाही शेअर करु शकत' तसंच पुढे कपिलने राणी यांना विचारलं, आदित्य किती रोमँटिक आहेत? त्यावर राणी म्हणाली की, 'आदित्य यांना दहापैकी गुण द्यायचे असतील तर मी १५ देईन. सगळ्या मुलीना लग्न करताना जोडीदार चांगला असणं महत्त्वाचं असतं. आदित्य खूप छान आहे.' असं तिने म्हटलं. .पुढे राणीला आदित्य कधी सरप्राइज देतात का? असं विचारण्यात आलं. त्यावेळी ती म्हणाली की, 'सुरुवातीला ते मला खुप सरप्राइज द्यायचे. परंतु नंतर त्यांना ते योग्य वाटत नव्हतं. कारण ते माझ्यापासून काहीच लपवत नव्हते. ते माझ्या चेहऱ्यावरुन लगेच दिसून येयचं. मी नाराज व्हायचे. त्यामुळे त्यांनी मला सरप्राइज देणं बंद केलं' असं राणी मुखर्जी कपिल शर्माच्या शोमध्ये बोलताना म्हटलं. .'ये बात रोशन!' घराबाहेर काढण्याच्या टास्कमध्ये रोशन तन्वी भिडणार, धोका दिल्याने रोशन सगळ्यांसमोर तन्वीला सुनावणार, नेटकरी खुश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.