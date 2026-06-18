गुलाबी रंग आणि त्यावर मोठी फुलं, रश्मिकाने घातलेल्या ड्रेसची किंमत ऐकून थक्क व्हाल!

रेड कार्पेटवर कधी कधी असा एखादा लूक येतो जो साधा असूनही लगेच संपूर्ण सोशल मीडियावर व्हायरल होतो. अभिनेत्री रश्मिका मंदानाने नुकत्याच ‘Cocktail 2’ च्या प्रमोशनल इव्हेंटमध्ये असाच एक लूक केला आहे, ज्यावर सगळ्यांचंच लक्ष वेधलं गेलंय. तिचा ब्लश पिंक गाऊन आणि त्याला मिळालेला नाजूक, ग्लॅमरस टच यामुळे सगळ्यांचं लक्ष तिच्याकडे वळलंय. साधेपणा आणि स्टाईल यांचा परपेक्ट मेळ साधणारा हा लूक सध्या चांगलाच चर्चेत आहे..या इव्हेंटमध्ये रश्मिकाने Rococo Sand या फॅशन ब्रँडचा ब्लश पिंक रंगाचा गाऊन घातला होता. हा गाऊन लांब, फ्लोई डिझाइनमध्ये होता आणि तिच्या स्टाइलला अगदी सूट झाला होता.या ड्रेसला मागच्या बाजूला स्कार्फसारखा लांब भाग जोडलेला होता, ज्यामुळे तिच्या लूकला अजूनच ग्रेसफुल आणि ड्रामॅटिक टच मिळालाय. यामध्ये ब्रॉन्झ, गोल्ड आणि ब्राऊन शेड्समधला मोठ्या पानांचा (tropical leaf) प्रिंट होता, ज्यामुळे संपूर्ण ड्रेस उठून दिसत होता..सोनू निगमला नेमकं झालंय तरी काय? आवाजावरही परिणाम झाल्याचा केलाय खुलासा; VIDEO VIRAL.या आउटफिटची खासियत म्हणजे त्याचं फिटेड डिझाइन, जे रेड कार्पेट किंवा हाय-प्रोफाईल इव्हेंटसाठी योग्य वाटतं. रश्मिकाने जास्त अॅक्सेसरीज न वापरता साधा आणि एलिगंट लूक ठेवलाय, ज्यामुळे ड्रेस अजूनच लक्षवेधी दिसत होता.."महागडे स्किनकेअर नाही..." तर तुपासोबत खाते हा पदार्थ; आलिया भट्टने स्वतःच सांगितलं चमकदार त्वचेचं रहस्य.गाऊनची किंमत किती?या गाऊनची किंमत जवळपास 30,700 रू. इतकी आहे. यासोबत तिने Zara ब्रँडचे सॅटिन हाय-हील सँडल्स घातले होते, ज्यांची किंमत 3,550 रू. आहे. त्यामुळे तिच्या संपूर्ण लूकची एकूण किंमत अंदाजे ₹34,250 इतकी झाली.किंमत जरी जास्त असली तरी हा लूक डेस्टिनेशन वेडिंग, बीच पार्टी, लक्झरी सुट्ट्या किंवा संध्याकाळच्या कार्यक्रमांसाठी अगदी योग्य ठरू शकतो..रश्मिकाच्या कामाबद्दल पाहिलं तर, ‘Cocktail 2’ व्यतिरिक्त रश्मिका ‘Ranabaali’ या तेलुगू पिरियड अॅक्शन ड्रामामध्ये दिसणार आहे. या चित्रपटात ती पुन्हा विजय देवरकोंडासोबत झळकणार असून हा चित्रपट 11 सप्टेंबर 2026 रोजी रिलीज होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.