Premier

गुलाबी रंग आणि त्यावर मोठी फुलं, रश्मिकाने घातलेल्या ड्रेसची किंमत ऐकून थक्क व्हाल!

Rashmika Mandanna Cocktail 2 Promo Event Dress: श्मिका मंदानाचा आकर्षक गुलाबी फ्लोरल ड्रेस सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून त्याची किंमत ऐकून चाहते थक्क झाले आहेत.
Rashmika Mandanna

Rashmika Mandanna

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

रेड कार्पेटवर कधी कधी असा एखादा लूक येतो जो साधा असूनही लगेच संपूर्ण सोशल मीडियावर व्हायरल होतो. अभिनेत्री रश्मिका मंदानाने नुकत्याच ‘Cocktail 2’ च्या प्रमोशनल इव्हेंटमध्ये असाच एक लूक केला आहे, ज्यावर सगळ्यांचंच लक्ष वेधलं गेलंय. तिचा ब्लश पिंक गाऊन आणि त्याला मिळालेला नाजूक, ग्लॅमरस टच यामुळे सगळ्यांचं लक्ष तिच्याकडे वळलंय. साधेपणा आणि स्टाईल यांचा परपेक्ट मेळ साधणारा हा लूक सध्या चांगलाच चर्चेत आहे.

Loading content, please wait...
lifestyle
bollywood
bollywood celebrities
women fashion
bollywood actress
Entertainment news
rashmika mandanna
Fashion accessories