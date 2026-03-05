रश्मिकाच्या आईने नेसलेली कोडावा पद्धतीची साडी तुम्हाला माहित आहे का? साडीचा पदर अन् नेसण्याची पद्धत आहे फारच खास, Video

Rashmika Mandanna’s Mom Stuns in Traditional Kodava Saree: झगमगाट आणि ग्लॅमरच्या जगात काही क्षण असे असतात जे पारंपरिक सौंदर्य आणि संस्कृतीच्या साधेपणामुळे लक्ष वेधून घेतात. सध्या सुरु असलेल्या रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा यांच्या रिसेप्शनमध्ये असाच एक क्षण अनुभवायला मिळाला. यावेळी रश्मिकाचा आई सुमन मंदाना नेसलेल्या आगळ्यावेगळ्या पण पारंपारिक साडीने लक्ष वेधून घेतलं. सुमन यांनी नेसलेली साडी त्यांच्या कुर्ग शैलीचा आणि सांस्कृतिक वारशाचा बरोबर ठसा उमटवत होती.लावेंडर रंगातील साडी, साधे पण अर्थपूर्ण दागिने, आणि व्यवस्थित बांधलेला केसांचा आंबाडा, हे सर्व मिळून तयार झालेला हा लूक रिसेप्शनच्या झगमगाटातही शांत, मोहक आणि संस्मरणीय वाटत होता. चला तर मग या खास साडीचं वैशिष्ट्य जाणून घेऊया..सुमन मंदाना यांचा रिसेप्शन लूकसुमन मंदाना यांनी नेसलेली लावेंडर रंगाची साडी कुर्ग पद्धतीची कोडावा साडी होती. या साडीचं वैशिष्ट्य म्हणजे घड्यांचा भाग मागे अडकवला जातो आणि पदर उजवीकडून डावीकडे छातीवरून खांद्यावर नेऊन पिन केला जातो. पुढे साडी सुटू नये म्हणून पारंपरिक “मोलकत्तू” पिन वापरली जाते. ही साडीची पद्धती फक्त दिसायला आकर्षक नाही वाटत, तर साडी नेसणाऱ्या स्त्रीला यात आरामात मोकळी हालचालही करायला मदत करते..Rashmika-Vijay Wedding: ना पुरोहित , ना अग्नि; तरीही पवित्र! जाणून घ्या रश्मिका–विजयच्या कोडावा पद्धतीतील विवाहसोहळ्यामागील अनोख्या परंपरा.कुर्ग साडीचा सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक अर्थकुर्ग जिल्ह्यातील कोडवा समाजाने ही साडी पारंपरिक पद्धतीने तयार केली आहे. डोंगराळ भागात भातशेती, कॉफीचे मळे असा हा भाग असल्यामुळे, तिथे आणि अवघड जागांवर हालचाल करणं सोपं व्हावं या उद्देशाने ही साडी तयार करण्यात आली होती. शेती आणि कॉफीच्या मळ्यांमध्ये करायची काम भरपूर शारिरीक हालचाल करून करावी लागतात. त्यामुळे घड्यांची रचना आणि पदराची नेसण्याची पद्धत स्त्रियांना सहज हालचाल, सुरक्षितता आणि आराम देण्यासाठी तयार करण्यात आली होती. यामुळे कोडावा साडी केवळ पोशाख नाही तर त्या प्रदेशाच्या जीवनशैली, हवामान आणि संस्कृतीचंही प्रतीक बनली आहे..हेअरस्टाईल अन् पारंपरिक दागिने सुमन मंदाना यांनी साडीसोबत साधे पण सुंदर कोडवा स्टाईलचे दागिने घातले होते. नेकलेस आणि माळेमुळे त्यांचा लूक अजूनच पारंपरिक दिसत होता. केसही साधे नीट बांधलेले होते, ज्यामुळे साडीसोबत हा सादा लूक एकदम मॅच करत होता..Vijay Deverakonda: लग्नानंतर विजय देवरकोंडाचा मास्टरस्ट्रोक! तेलंगणातील ९वी अन् १०वीच्या मुलांसाठी केली स्कॉलरशिप जाहीर.रश्मिकानेही नेसली होती ही साडीयाआधी एका कार्यक्रमामध्ये रश्मिकाने देखील कुर्ग शैलीची साडी नेसल्याचे फोटोज इंटरनेटवर पाहायला मिळतात. निळ्या रंगाच्या साध्या साडीमध्ये ती अतिशय सुंदर दिसत होती. झगमगत्या फॅशनच्या जगातही रश्मिका आणि तिच्या आईने पारंपरिक पोशाखाला महत्त्व दिले आहे, हे यावरून स्पष्ट होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.