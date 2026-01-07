श्रद्धा कपूर लवकरच लग्नबंधनात अडकणार? अभिनेत्रीनं लग्नाबाबत स्वत: केला खुलासा, बॉयफ्रेंड कोण आहे माहिती?

Shraddha Kapoor reacts to marriage question: श्रद्धा कपूर ही बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध सुंदर आणि चर्चेत असलेली अभिनेत्री आहे. ती नेहमीच तिच्या साधेपणामुळे ओळखली जाते. ती नेहमीच्या चाहत्यांच्या संपर्कात राहते. सोशल मीडियावर ती तिचे अपडेट्स चाहत्यांना देत असते. तिचं मधुर हास्य आणि व्यक्तिमत्त्वाची भूरळ अनेकांना घायाळ करते. अनेक तरुण तिच्यावर जीव ओवाळून टाकायला तयार असतात. अशातच आता श्रद्धा तिच्या वयक्तिक आयुष्याबद्दल भाष्य केलय, त्यामुळे ती पुन्हा चर्चेत आली आहे. .2026 हे वर्ष श्रद्धासाठी खुप खास असणार आहे. ती यंदाच्या वर्षी तिचे अनेक बिग बजेट सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येऊन येणार आहे. यंदाचं वर्ष तिच्या वयक्तिक आयुष्यासाठी सुद्धा खास असण्याची शक्यता आहे. श्रद्धाने कधीच तिच्या बॉयफ्रेंडबाबत कोणता खुलासा केलेला नाही. परंतु एका रिपोर्टनुसार श्रद्धा लेखक राहुल मोदीला डेट करत असल्याचं बोललं जातं. अनेकवेळा पापाराझींना दोघांना एकत्र सुद्धा स्पॉट केलय. परंतु दोघांनीही त्यांच्या नात्याबद्दल कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही. .श्रद्धा सोशल मीडियावर सुद्धा नेहमी सक्रीय असते. ती नेहमीच तिच्या चाहत्यांशी गप्पा मारताना पहायला मिळतेय. अनेक वेळा ती तिच्या वयक्तिक आयुष्यातील अनेक गोष्टी शेअर करताना पहायला मिळते. बॉलिवूडमधील सगळ्या अभिनेत्रीपैकी श्रद्धाचे फॉलोवर्स सगळ्यात जास्त आहे. चाहत्यांच्या कमेंट्सला ती रिप्लाय सुद्धा देताना पहायला मिळते..दरम्यान अशातच श्रद्धाने तिच्या सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली. ज्यावर एका चाहतीने तिला 'श्रद्धा कपूरजी तुम्ही लग्न कधी करणार?' असा प्रश्न विचारला. यावर श्रध्दाने मजेशीर उत्तर देत म्हणलं की, 'हो मी करेन, मी लग्न करणार' तिच्या या लग्नाच्या उत्तराने बॉलिवूडमध्ये आता लग्नाच्या चर्चेला उधाण आलं आहे. 2026 मध्ये श्रद्धा लग्न करणार असल्याचं बोललं जातय..दरम्यान श्रद्धा कपूर हिच्या बद्दल बोलायचं झालं तर तिचा स्त्री २ सिनेमा प्रेक्षकांच्या चांगलाच पसंतीत उतरला. आता ती ईठा सिनेमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला आहे. तसंच या सिनेमानंतर ती बहुप्रतिक्षित नागिन सिनेमाच्या शुटिंगला सुरुवात करणार आहे. .Deepika Padukone : हटके अंदाजात दीपिकाने वाढदिवस केला साजरा, चाहत्यांसोबत केक कटिंग आणि बरच काही... Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.