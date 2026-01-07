Premier

श्रद्धा कपूर लवकरच लग्नबंधनात अडकणार? अभिनेत्रीनं लग्नाबाबत स्वत: केला खुलासा, बॉयफ्रेंड कोण आहे माहिती?

SHRADDHA KAPOOR GETTING MARRIED: बॉलिवूड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर हिने सोशल मीडियावर दिलेल्या उत्तरामुळे पुन्हा एकदा लग्नाच्या चर्चेत स्थान मिळवलं आहे. एका चाहत्याच्या प्रश्नाला उत्तर देताना श्रद्धाने “हो, मी लग्न करणार” असं म्हटलंय.
SHRADDHA KAPOOR

SHRADDHA KAPOOR GETTING MARRIED

Apurva Kulkarni
Shraddha Kapoor reacts to marriage question: श्रद्धा कपूर ही बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध सुंदर आणि चर्चेत असलेली अभिनेत्री आहे. ती नेहमीच तिच्या साधेपणामुळे ओळखली जाते. ती नेहमीच्या चाहत्यांच्या संपर्कात राहते. सोशल मीडियावर ती तिचे अपडेट्स चाहत्यांना देत असते. तिचं मधुर हास्य आणि व्यक्तिमत्त्वाची भूरळ अनेकांना घायाळ करते. अनेक तरुण तिच्यावर जीव ओवाळून टाकायला तयार असतात. अशातच आता श्रद्धा तिच्या वयक्तिक आयुष्याबद्दल भाष्य केलय, त्यामुळे ती पुन्हा चर्चेत आली आहे.

Shraddha Kapoor

