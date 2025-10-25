बॉलिवूड गाजवलेल्या 'या' अभिनेत्रीच्या पालक आणि भावाची नातेवाईकांनीच केलेली हत्या ! हालअपेष्टांनी वेढलेलं आयुष्य

Bollywood News : बॉलिवूडमध्ये आजवर अनेक अभिनेत्री होऊन गेल्या आहेत ज्यांनी त्यांच्या अभिनयाने प्रेक्षकांना प्रभावित केलं आहे. पण यातील काहीजणींचं वैयक्तिक आयुष्य खूप खडतर होतं. जाणून घेऊया अशाच एका अभिनेत्रीविषयी जिने तिच्या नातेवाईकांमुळे खूप कष्ट सोसले. .ही अभिनेत्री सिनेमामध्ये प्रेक्षकांना खूप हसवयाची. त्या काळातील ती गाजलेली विनोदी अभिनेत्री होती. पण तिचं वैयक्तिक आयुष्य खूप खराब झालेलं होतं. ही अभिनेत्री म्हणजे टुनटुन. टुनटुन यांचं खरं नाव उमा देवी खत्री होतं. आजही अनेकजण त्यांच्या अभिनयाचे चाहते आहेत. .उमा यांचा जन्म उत्तर प्रदेशातील अमरोहा जिल्ह्यात झाला. त्या दोन वर्षांच्या असताना त्यांच्या घरी प्रॉपर्टीवरून वाद सुरु झाले होते. त्यांचे नातेवाईक आणि त्यांच्या कुटूंबात भांडण सुरु झाली. या भांडणामुळे सगळेचजण दबावाखाली होते. त्या भांडणांनंतर सगळेचजण घाबरले होते. .त्याचदरम्यान त्यांच्या नातेवाईकांनी आई-वडिलांची हत्या केली आणि सगळी संपत्ती हडपली. त्यावेळी टुनटुन फक्त अडीच वर्षाच्या होत्या. त्यावेळी त्याचा मोठा भाऊ जिवंत होता. त्यांचे नातेवाईक त्या दोघांनाही घरकाम करायला लावायचे. त्यांचा मोठा भाऊ त्यांची खूप काळजी घ्यायचा पण काही नातेवाईकांनी त्यालाही मारून टाकलं..टुनटुन याना नृत्य आणि गाण्याची खूप आवड होती. पण त्यांना त्यांचं शिक्षण घेता आलं नाही. त्यांनी रेडिओवर गाणी ऐकून सराव करण्यास सुरुवात केली.पुढे त्यांची मैत्री एका मुलीशी झाली जिची फिल्मलाईनमध्ये ओळख होती. त्या तिच्याबरोबर पळून मुंबईला आल्या. तिने त्यांची भेट दिग्दर्शक नितीन बोस यांच्या असिस्टंटशी करून दिली. .1947 मध्ये टुनटुन यांनी अब्बास अख्तर यांच्याबरोबर लग्न केलं. त्यानंतर त्यांनी फिल्मलाईनमधून ब्रेक घेतला. पण लवकरच त्यांनी कमबॅक केला. त्यांनी जवळपास 50 वर्षं सिनेमांमध्ये काम केलं. 200 हुन अधिक सिनेमांमध्ये भूमिका साकारल्या. 2003 मध्ये त्यांचं निधन झालं. .भारतीय सिनेसृष्टीला आणखी एक धक्का ! अभिनेते सतीश शाह यांचं निधन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.