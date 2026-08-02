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बॉलिवूडमध्ये मैत्रीची खास उदाहरणं! संकटातही एकमेकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले हे सेलिब्रिटी

BOLLYWOOD CELEBRITIES WITH THE STRONGEST FRIENDSHIPS: मैत्री हे जगातील सर्वात सुंदर नातं मानलं जातं. खरा मित्र आयुष्यात असेल, तर माणूस नशीबवान समजला जातो. बॉलिवूडमध्येही असे अनेक कलाकार आहेत, ज्यांची मैत्री वर्षानुवर्षे टिकून आहे.
BOLLYWOOD CELEBRITIES WITH THE STRONGEST FRIENDSHIPS

BOLLYWOOD CELEBRITIES WITH THE STRONGEST FRIENDSHIPS

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

TRUE FRIENDSHIP STORIES OF BOLLYWOOD STARS: मैत्री हे सगळ्यात सुंदर नातं मानलं जातं. बॉलिवूडमध्ये देखील असे कलाकार आहेत ज्यांची मैत्री वर्षानुवर्ष टिकून आहे. अनेक सेलिब्रिटींची मैत्री सेटपुरती मर्यादित न राहता आजही वैयक्तिक आयुष्यात तितकीच घट्ट आहे. नेहमीच सुख-दु:खात एकमेकांच्या पाठीशी खंबीर उभे असतात.

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