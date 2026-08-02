बॉलिवूडमध्ये मैत्रीची खास उदाहरणं! संकटातही एकमेकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले हे सेलिब्रिटी

TRUE FRIENDSHIP STORIES OF BOLLYWOOD STARS: मैत्री हे सगळ्यात सुंदर नातं मानलं जातं. बॉलिवूडमध्ये देखील असे कलाकार आहेत ज्यांची मैत्री वर्षानुवर्ष टिकून आहे. अनेक सेलिब्रिटींची मैत्री सेटपुरती मर्यादित न राहता आजही वैयक्तिक आयुष्यात तितकीच घट्ट आहे. नेहमीच सुख-दु:खात एकमेकांच्या पाठीशी खंबीर उभे असतात. .शाहरुख आणि फराह खानशाहरुख आणि फराह खान यांनी अनेक सिनेमात एकत्र काम केलय. दोघांची मैत्री बॉलिवूडमध्ये आदर्श मानली जाते. काही वर्षापूर्वी त्यांच्यात मतभेद झाले होते, परंतु ते विसरून त्यांनी पुन्हा मैत्री केली. आजही दोघे एकमेकांच्या सुख दु:खात सहभागी होताना पहायला मिळतात. .सलमान खान-संजय दत्तसलमान आणि संजय दत्त यांची मैत्री नेहमीच बॉलिवूडमध्ये चर्चेत आहे. सलमान संजय दत्तला मोठ्या भावाप्रमाणे मानतो. तर संजय दत्त अनेक मुलाखतींमध्ये सलमानला सर्वात जवळचा मित्र असल्याचं सांगतो..अजय देवगण-रोहित शेट्टीअजय देवगण आणि रोहित शेट्टी यांच्या मैत्री १९९९ मध्ये फूल और कांटे सिनेमाच्या सेटवर सुरु झाली. अजयचा तो पहिलाच सिनेमा होता त्यानंतर गोलमाल, सिंघम अशा अनेक सुपरहिट सिनेमानंतर दोघांची मैत्री अधिक घट्ट झाली. .शाहरुख खान -जूही चावलाशाहरुख खान आणि जूही चावला यांची मैत्री बॉलिवूडमधील सर्वात जुन्या आणि मजबूत मैत्रीपैकी एक मानली जाते. दोघांनी अनेक सिनेमामध्ये एकत्र काम केलं. आर्यन खानच्या अटकेनंतर जूही चावला शाहरुखच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी राहिली होती. .श्रद्धा कपूर-वरुण धवनश्रद्धा कपूर आणि वरुण धवन हे लहानपणापासूनचे मित्र आहेत. दोघेही एकाच शाळेत शिकले असून त्यांची मैत्री आजही तितकीच घट्ट आहे.पडद्यावरही दोघांची जोडी प्रेक्षकांना प्रचंड आवडते. .माधुरी दीक्षित कधी चिडते? अनिल कपूर यांनी सत्य सांगूनच टाकलं, म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.