दुर्दैवी ! एका गैरसमजामुळे बॉलिवूडमधील बहिणी झाल्या कट्टर दुष्मन; अंत्यदर्शनालाही गेली नाही अभिनेत्री

Marathi Entertainment News : बॉलिवूडमध्ये कॅटफाईट काही नवीन नाही. अनेक अभिनेत्रींचं दुसऱ्या अभिनेत्रीशी वितुष्ट आहे. पण एक भांडण असं झालेलं ज्यात दोन बहिणी एकमेकांपासून दुरावल्या. कोण होत्या या दोन अभिनेत्री जाणून घेऊया. .या दोन अभिनेत्री आहेत बबिता कपूर आणि साधना. साधना आणि बबिता या सख्ख्या चुलत बहिणी होत्या. एकमेकांशी अतिशय घट्ट नातं त्यांचं होतं. पण एका गैरसमजाने त्यांचं नातं खूप बिघडलं. त्यांनी एकमेकींशी बोलणं बंद केलं इतकंच नाही तर बबिता आणि त्यांच्या दोन्ही मुली साधना यांच्या अंत्यदर्शनालाही गेल्या नाहीत. .जेव्हा बबिता त्यांच्या वडिलांबरोबर फाळणीच्या काळात मुंबईत आल्यात तेव्हा त्या साधना यांच्या घरीच राहायला होत्या. त्यामुळे त्यांचं नातं खूप घट्ट झालं होतं. तर बबिता यांना सिनेमात येण्यास साधना यांच्या वडिलांनी मदत केली होती. पण हे नातं बिघडलं जेव्हा बबिता आणि रणधीर कपूर एकमेकांच्या प्रेमात पडले. .बबिता आणि रणधीर कपूर सिनेमाच्या शूटिंगदरम्यान एकमेकांच्या प्रेमात पडले. पण हे नातं राज यांना मान्य नव्हतं. जेव्हा त्यांना या अफेअरची माहिती मिळाली त्यांनी थेट साधनाशी संपर्क करत तिच्याजवळ बहिणीची तक्रार केली. त्यांनी साधना यांना सुनावलं की, तुझी बहीण कपूर कुटुंबाची सून होण्याचे स्वप्नं पाहत आहे. हे ऐकल्यावर साधना चकित झाले आणि त्यांना याबद्दल काहीच माहित नव्हतं. तरीही त्यांनी बहिणीची बाजू घेत त्यांना त्यांच्या बहिणीचं रिलेशनशिप मान्य असल्याचं म्हटलं. .कपूर घराण्यात त्यावेळी सुनेने सिनेमात काम करायचं नाही असा नियम होता. लग्नानंतर सुनेने घराची जबाबदारी सांभाळावी आणि परंपरा पुढे बबिता यांनीही कायम ठेवावी असं राज यांना वाटत होतं. पण बबिता यांना सिनेमात काम करायचं होतं. त्यांचा असा गैरसमज झाला की साधनानेच राज यांना त्यांच्या विरोधात भडकवलं आहे. त्यामुळे तिच्यामुळेच लग्नानंतर सिनेमात काम करायला मिळणार नाही असा गैरसमज बबिता यांनी केला आणि त्या दोघींचा वाद झाला. .मीडिया रिपोर्टनुसार, बबिता यांनी त्यानंतर स्वतःच्या ताकदीचा वापर करून अनेक सिनेमातून साधना यांना काढून टाकलं. साधना यामुळे खूप दुःखी झाल्या होत्या. पण बबिता यांनी लग्नानंतर सिनेमात काम करणं बंद केलं. पण बहिणींमधील दुरावा कायम राहिला. त्यांनी एकमेकींशी बोलणं बंद केला, अगदी एखाद्या कार्यक्रमात अचानक समोर आल्यावर त्या एकमेकींकडे बघायच्याही नाहीत. .2018 मध्ये साधना यांनी अखेरचा श्वास घेतला पण बबिता यांच्या मनात बहिणीविषयीची अढी शेवटपर्यंत टिकली. अगदी त्यांच्या अंत्यदर्शनालाही त्या गेल्या नाहीत. त्यांच्या दोन्ही मुली करीना आणि करिष्मा यांनीही अंत्यदर्शन घेतलं नाही.