Bollywood Sad News : "ती जाणार नाही असं वाटलं होतं..."; लाडक्या मुलीच्या कॅन्सर निधनानंतर प्रसिद्ध दिग्दर्शकाचा अश्रूंचा बांध फुटला!

बॉलीवूड सिनेसृष्टीतून एक अत्यंत दुःखद, मन हेलावून टाकणारी बातमी समोर आली आहे. 'मैं ॲक्टर नहीं हूँ' यांसारख्या संवेदनशील चित्रपटांचे दिग्दर्शक आणि निर्माते आदित्य कृपालानी (Aditya Kripalani) यांच्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. त्यांच्या अत्यंत लाडक्या आणि मुलीसारख्या असलेल्या सहाय्यक दिग्दर्शिका अनुराधा पांडे (Anuradha Pandey) हिचे कॅन्सरशी सुरू असलेली झुंज अपयशी ठरल्याने निधन झाले आहे. या धक्क्यानंतर आदित्य कृपालानी यांनी सोशल मीडियावर एक अत्यंत भावूक व्हिडिओ शेअर करत आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली आहे.."आपल्या मुलावर ही वेळ येणार नाही असं नेहमी वाटतं..."अनुराधा पांडे हिला 'स्टेज ४ ट्रिपल निगेटिव्ह ब्रेस्ट कॅन्सर' (Stage Four Triple-Negative Breast Cancer) या अत्यंत गंभीर आजाराचे निदान झाले होते. उपचारांदरम्यान तिचा मृत्यू झाला. हा व्हिडिओ शेअर करताना आदित्य कृपालानी यांनी "जगातील सर्वोत्कृष्ट मुलगी. आमच्यासाठी..." असे काळजाला भिडणारे कॅप्शन दिले आहे..भगवान बिरसा मुंडांनी स्थापन केलेला 'बिरसैल धर्म' नेमका काय आहे? आदिवासींच्या या गूढ धर्माचे सत्य अंगावर काटा आणेल!.व्हिडिओमध्ये अत्यंत जड अंतःकरणाने बोलताना ते म्हणाले:"जेव्हा तुमच्या मुलीला स्टेज-४ ट्रिपल निगेटिव्ह ब्रेस्ट कॅन्सर होतो आणि तुम्ही तिच्यासोबत 'सर्कल ऑफ लाईफ'सारखी गाणी ऐकता, तेव्हा प्रत्येक वेळी तुम्हाला हीच आशा असते की आपली मुलगी आपल्याला सोडून जाणार नाही. आपल्या मुलाचा असा अंत होईल आणि आपल्याला या भयंकर वेदनेतून जावे लागेल, असे कधीच वाटत नाही.".Lek Ladki Yojana 2026 : लाडक्या लेकीच्या खात्यात मिळणार १ लाख १ हजार रुपये! सरकारने अर्जाचे नियम केले सोपे; आता घरबसल्या असा करा अर्ज!.प्रकृतीला प्राधान्य देण्याचे चाहत्यांना भावनिक आवाहनअनुराधाच्या निधनाचे सत्य स्वीकारणे अत्यंत कठीण असल्याचे सांगत आदित्य कृपालानी यांनी या व्हिडिओतून सर्व नागरिकांना आपल्या आरोग्याची आणि प्रकृतीची काळजी घेण्याचे कळकळीचे आवाहन केले आहे. कामाच्या धावपळीत स्वतःच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करू नका, असा संदेश त्यांनी दिला. त्यांच्या या व्हिडिओवर मनोरंजन विश्वातील अनेक कलाकारांनी आणि चाहत्यांनी कमेंट करत अनुराधाला भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.