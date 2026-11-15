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Bollywood Sad News : "ती जाणार नाही असं वाटलं होतं..."; लाडक्या मुलीच्या कॅन्सर निधनानंतर प्रसिद्ध दिग्दर्शकाचा अश्रूंचा बांध फुटला!

Aditya Kripalani Daughter Demise : 'स्टेज ४' ब्रेस्ट कॅन्सरशी झुंज ठरली अपयशी; 'जगातील सर्वोत्कृष्ट मुलगी' म्हणत शेअर केला काळीज पिळवटून टाकणारा व्हिडिओ!
Aditya Kripalani expresses feelings sharing video.

Aditya Kripalani expresses feelings sharing video.

Sakal

Vinayan
Updated on

बॉलीवूड सिनेसृष्टीतून एक अत्यंत दुःखद, मन हेलावून टाकणारी बातमी समोर आली आहे. 'मैं ॲक्टर नहीं हूँ' यांसारख्या संवेदनशील चित्रपटांचे दिग्दर्शक आणि निर्माते आदित्य कृपालानी (Aditya Kripalani) यांच्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. त्यांच्या अत्यंत लाडक्या आणि मुलीसारख्या असलेल्या सहाय्यक दिग्दर्शिका अनुराधा पांडे (Anuradha Pandey) हिचे कॅन्सरशी सुरू असलेली झुंज अपयशी ठरल्याने निधन झाले आहे. या धक्क्यानंतर आदित्य कृपालानी यांनी सोशल मीडियावर एक अत्यंत भावूक व्हिडिओ शेअर करत आपल्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली आहे.

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