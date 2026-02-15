बॉलिवूडमध्ये साध्या घरगुती आहाराची क्रेझ; फिट राहण्यासाठी अभिनेत्रींचा मराठमोळ्या पदार्थांकडे कल

Kareena Kapoor diet, Alia Bhatt fitness: फिटनेस म्हटलं की अनेकांच्या डोळ्यासमोर कठोर पथ्य, विदेशी पदार्थ आणि कडक नियम येतात; मात्र हिंदी चित्रपटसृष्टीमधील काही अभिनेत्री फिट राहण्यासाठी पुन्हा एकदा मातीशी जोडलेल्या, साध्या भारतीय पदार्थांकडे वळताना दिसत आहेत. यात आघाडीवर आहेत करिना कपूर आणि आलिया भट्ट, त्यांना सध्या मराठमोळ्या पदार्थांचा खास 'नाद' लागल्याचं पाहायला मिळत आहे.. करिनाच्या आहारात फार क्लिष्ट किंवा महागडे पदार्थ नसून, पोहे, खिचडीसारखे घरगुती आणि पचायला हलके पदार्थ असतात. या सगळ्यामागे आहारतज्ज्ञ ऋजुता दिवेकर यांचं मार्गदर्शन असल्याचं वेळोवेळी सांगितले जाते. स्थानिक, ऋतूनुसार मिळणारा आहार आणि शरीराच्या गरजांनुसार खाण्यावर करिना भर देते. .आता करिनाच्याच पावलावर पाऊल ठेवत आलिया भट्टही अशाच साध्या आहाराकडे वळल्याचं दिसत आहे. अलीकडेच आलियाने सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या एका फोटोमध्ये पारंपरिक महाराष्ट्रीयन जेवणाचं ताट दिसलं, पिठलं, भाजी, कोशिंबीर, बटाट्याची भाजी, भाकरी आणि थोडसं लोणी असे साधे, रुपकर आणि पौष्टिक पदार्थ या ताटात होते. .आलिया नियमित व्यायाम करतेच, पण त्यासोबत शरीराला मानवेल असा, पारंपरिक आहार निवडण्याकडे तिचा कल वाढत असल्याचं दिसतं. साधे महाराष्ट्रातील पदार्थ, योग्य प्रमाण आणि सातत्य यातूनच तंदुरुस्तीचा खरा मंत्र दहलेला आहे, असा संदेश या अभिनेत्री अप्रत्यक्षपणे देत आहेत..BBM6: या आठवड्यातही डबल एव्हिक्शन! 'हे' दोन स्पर्धक एकाच वेळी घराबाहेर; भाऊच्या धक्क्यावर काय घडलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.