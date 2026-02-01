Premier

Rohit Shetty : मुंबईत खळबळ ! बॉलिवूड दिग्दर्शक रोहित शेट्टी यांच्या घरावर अज्ञाताकडून मध्यरात्री गोळीबार

Rohit Shetty firing : मुंबई पोलिसांचे वरिष्ठ अधिकारी, झोनल पोलिस व गुन्हे शाखेचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. फॉरेन्सिक पथकांकडून घटनास्थळावरून पुरावे गोळा करण्याचे काम सुरू आहे. अद्याप कोणताही अधिकृत निष्कर्ष जाहीर झालेला नसून तपास सुरू आहे.
Mumbai Police and forensic teams inspect the area outside filmmaker Rohit Shetty’s Juhu residence following reports of late-night firing.

प्रसिद्ध बॉलीवूड चित्रपट दिग्दर्शक रोहित शेट्टी यांच्या जुहू येथील निवासस्थानाबाहेर गोळीबार झाल्याचे वृत्त आहे. रात्री उशिरा घडलेल्या या घटनेनंतर, परिसरात मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, रोहित शेट्टी यांच्या घराबाहेर चार राउंड फायर केल्याचे आवाज ऐकू आले, ज्यामुळे सुरक्षा यंत्रणांना तातडीने मदत करावी लागली.

