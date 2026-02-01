Rohit Shetty : मुंबईत खळबळ ! बॉलिवूड दिग्दर्शक रोहित शेट्टी यांच्या घरावर अज्ञाताकडून मध्यरात्री गोळीबार

प्रसिद्ध बॉलीवूड चित्रपट दिग्दर्शक रोहित शेट्टी यांच्या जुहू येथील निवासस्थानाबाहेर गोळीबार झाल्याचे वृत्त आहे. रात्री उशिरा घडलेल्या या घटनेनंतर, परिसरात मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. प्रत्यक्षदर्शींच्या मते, रोहित शेट्टी यांच्या घराबाहेर चार राउंड फायर केल्याचे आवाज ऐकू आले, ज्यामुळे सुरक्षा यंत्रणांना तातडीने मदत करावी लागली..घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेता, मुंबई पोलिसांचे वरिष्ठ अधिकारी, झोनल पोलिस आणि गुन्हे शाखेचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले आहेत. फॉरेन्सिक पथकांनी घटनास्थळावरून पुरावे गोळा करण्यास सुरुवात केली आहे. मुंबई पोलिस आयुक्तांनी घटनेची पुष्टी करताना म्हटले आहे की, "इमारतीत गोळीबार झाला आहे. आम्ही गुन्हेगारांची ओळख पटविण्यासाठी सर्व शक्य बाजूंनी तपास करत आहोत." .Kolhapur 60 kg Silver Robbery : थरारक! आरामबसवर दरोडा, ६० किलो चांदी लुटली; कोल्हापुरातील घटना, बस थेट पोलिस ठाण्यात....सध्या पोलिसांनी या प्रकरणातील कोणतेही अधिकृत निष्कर्ष जाहीर केलेले नाहीत, असे म्हटले आहे की, तपास पूर्ण झाल्यानंतरच परिस्थिती स्पष्ट होईल. रोहित शेट्टी किंवा त्याच्या कुटुंबाकडून कोणतेही विधान आलेले नाही. ही घटना अशा वेळी घडली आहे जेव्हा बॉलिवूड स्टार्सच्या सुरक्षिततेबद्दल चिंता आधीच वाढली आहे. सध्या पोलिस हे तपासत आहेत की हा कोणत्याही टोळीच्या धमकीचा भाग आहे की त्यामागे काही इतर हेतू होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.