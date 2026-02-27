"वडील बेपत्ता, आई विष देऊन मारणार होती.." शक्तिमान फेम अभिनेत्रीची बालपणीची धक्कादायक आठवण

Entertainment News : बॉलिवूड सिनेमांमध्ये आजवर अनेक अभिनेत्रींनी नाव कमावलं आहे. यातीलच एका अभिनेत्रीने सुरुवातीला बॉलिवूड सिनेमांमध्ये काम केल्यानंतर हिंदी मालिकाविश्वात स्वतःची ओळख निर्माण केली. शक्तिमान या मालिकेमुळे ती लोकप्रिय झाली. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत या अभिनेत्रीने तिच्या बालपणाविषयी धक्कादायक खुलासा केला आहे..ही अभिनेत्री आहे शक्तीमान मालिकेत गीताची भूमिका साकारणारी वैष्णवी मॅकडोनाल्ड. 1997 ते 2005 या काळात प्रसारित होणाऱ्या या मालिकेत वैष्णवीने पत्रकाराची भूमिका साकारली होती. त्यानंतरही तिने अनेक मालिकांमध्ये काम केलं. .नुकतीच तिने सिद्धार्थ कन्ननला मुलाखत दिली. यावेळी तिने तिचं बालपण अत्यंत कठीण परिस्थितीमध्ये गेल्याच तिने सांगितलं. काय म्हणाली ती जाणून घेऊया. .वैष्णवीने सांगितलं की, "माझ्या आई-वडिलांमध्ये खूप भांडण व्हायची. त्यामुळे आम्ही हॉटेलमध्ये राहायचो. एका हॉटेलमधून दुसऱ्या हॉटेलमध्ये सतत राहायला जातो. यामुळे मी शाळेत कशी जाऊ शकेन. कारण माझ्या आईला तिचं जुनं घर जे बाबांनी विकलं होतं तेच परत हवं होतं. त्यामुळे त्यांचे वाद सुरु होते. म्हणून आम्ही हॉटेलमध्ये राहायचो. या सगळ्याचा आमच्या अभ्यासावर परिणाम झाला. पण मी आणि माझी बहीण खूप हुशार होतो. मला विज्ञानाची आवड होती. त्यामुळे मला शास्त्रज्ञ व्हायचं होतं. मला कधीच अभिनेत्री व्हायचं नव्हतं. "."मी लहानपणी देवाशी बोलायचे. त्याला माझे प्रॉब्लेम सांगायचे. आम्ही खूप अडचणीत आहोत. तू आमची मदत का करत नाहीस ? असं त्याला विचारायचे. हे सगळं सुरु असतानाच आम्ही हैदराबादमध्ये एका घरात भाड्याने राहत होतो. माझे वडील भाड्याचे पैसे पाठवायचे. माझ्या आईला वडिलांनी नोकरी करू दिली नाही." ."त्यातच अचानक बातमी आली की माझे बाबा बेपत्ता झाले आहेत. आम्ही सगळीकडे संपर्क केला पण कुणालाच माहित नव्हतं ते कुठे आहेत. माझ्या आईकडे पुढील महिन्याचं भाडंमी रेशन भरण्यासाठी पैसे नव्हते. कारण ते माझे वडीलच पाठवायचे. शेवटी माझ्या आईने एका नातेवाईकांकडून पैसे उधार घेतले आणि आम्ही मुंबईला आलो. आम्ही मुंबईत एका लॉजवर राहू लागलो. आई वडिलांचा शोध घेऊ लागली. पण त्यांचा कुठेच शोध लागत नव्हता. त्यामुळे आम्हाला वाटलं की त्यांना कुणीतरी मारलं आहे. त्यानंतर आईने आशा सोडली. कारण तिच्याजवळचे पैसे संपले. हॉटेलचं बिल द्यायलाही पैसे नव्हते. चार दिवसाचं बिल पेंडिंग होतं आणि जेवण्यासाठीही आमच्याकडे पैसे नव्हते."."आमच्याकडे अजिबात पैसे नव्हते. त्यावेळी माझ्या बहिणीला काहीच कळत नव्हतं पण मी आणि आई टेन्शनमध्ये होतो. माझ्या आईने मला हे नंतर सांगितलं पण तिने ठरवलं होतं की उद्या मुलींना विष देऊन मारायचं आणि स्वतः आत्महत्या करायची. कारण तिला आमच्याबाबतीत इतर काहीही वाईट घडू नये असं वाटत होत. त्यातच तिला शेजारी असलेल्या चर्चविषयी समजलं आणि तिथे खूप चमत्कार होतात असं म्हणतात. त्यावेळी माझा देवावर विश्वास नव्हता त्यामुळे मी जाण्यास नकार दिला. पण आई म्हणाली की तुम्हाला दोघींना मी एकटी रूममध्ये सोडू शकत नाही. तुम्ही बाहेर उभ्या राहा आणि मी जाऊन येते."."त्यावेळी मला काहीतरी वेगळा चमत्कारी अनुभव आला. मी रडू लागले. त्यानंतर जेव्हा आम्ही हॉटेलवर परत आलो. तेव्हा संध्याकाळी सहा वाजता आम्ही खोलीचा दरवाजा उघडला तेव्हा दरवाजात १ ० ० रुपयांचं बंडल ठेवल्याचं पाहायला मिळालं. आम्ही आधी कुणाचे पैसे हरवले आहेत का ? अशी चौकशी केली. पण तस काही नव्हतं. त्यातून आम्ही हॉटेलचं बिल दिलं. तीन दिवस जेवलो. त्यानंतर पुढच्या दोन आठवड्यात काही घटना घडल्या ज्यामुळे आम्हाला सांताक्रूझमध्ये 1 bhk भाड्याचं घर घेता आलं."."दोन वर्षांनी माझे वडील मला भेटले. त्यांनी धर्मांतर केलं होतं आणि पुन्हा लग्न केलं होत. त्यांनी सोडून जाण्याचं कारण सांगितलं. मी त्यांना माफ केलं. " असं त्या पुढे म्हणाल्या..Video : राकेशने तन्वीला किस केल्यावर राखीचं धक्कादायक कृत्य ! "काय मूर्खपणा.." प्रेक्षक वैतागले.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.