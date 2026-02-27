Premier

"वडील बेपत्ता, आई विष देऊन मारणार होती.." शक्तिमान फेम अभिनेत्रीची बालपणीची धक्कादायक आठवण

Bollywood Actress Shocking Revelation About Childhood : प्रसिद्ध बॉलिवूड अभिनेत्रीने तिच्या लहानपणीच्या आठवणींविषयी धक्कादायक खुलासा केला. तिची आई तिचे वडील बेपत्ता झाल्यानंतर तिचा खून करणार होती असं ती म्हणाली.
Bollywood Actress Shocking Revelation About Childhood

esakal

kimaya narayan
Updated on

Entertainment News : बॉलिवूड सिनेमांमध्ये आजवर अनेक अभिनेत्रींनी नाव कमावलं आहे. यातीलच एका अभिनेत्रीने सुरुवातीला बॉलिवूड सिनेमांमध्ये काम केल्यानंतर हिंदी मालिकाविश्वात स्वतःची ओळख निर्माण केली. शक्तिमान या मालिकेमुळे ती लोकप्रिय झाली. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत या अभिनेत्रीने तिच्या बालपणाविषयी धक्कादायक खुलासा केला आहे.

bollywood actress
Entertainment news

