सिनेमातील साधी आई खऱ्या आयुष्यात व्हिलन ? बालकलाकार साकारणाऱ्या अभिनेत्याने केली पोलखोल; "नखांनी ओरबाडलं, मुद्दाम ढकललं"

Bollywood News : 70 च्या दशकातील लोकप्रिय बालकलाकार असलेल्या अभिनेत्याने बॉलिवूडच्या ज्येष्ठ अभिनेत्रीविषयी धक्कादायक खुलासा केला. हे कलाकार आहेत राजू श्रेष्ठ. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत राजू यांनी त्यांना लहानपणी सिनेमात करताना आलेले अनुभव सांगितले. .राजू श्रेष्ठ यांनी ज्येष्ठ अभिनेत्रीवर आरोप या मुलाखतीत केले. या अभिनेत्री आहेत मौसमी चॅटर्जी. सिद्धार्थ कन्ननला दिलेल्या मुलाखतीत मौसमी यांच्यासोबत काम करताना अतिशय वाईट अनुभव आल्याचं त्यांनी उघड केलं. .राजू म्हणाले की,"मला जर कुणी विचारलं की कोणासोबत काम करणं कठीण होत तर मी म्हणेन मौसमी चॅटर्जी. अभिनेत्री म्हणून त्या मला कधी समजल्या नाहीत. त्यांनी आपल्या बोलण्याच्या पद्धतीवर मेहनत घेतली नाही. त्या बंगाली टोनमध्येच संवाद बोलायच्या. मला त्या कधीच आवडल्या नाहीत. "."दो झूठ सिनेमात मी काम करत होतो. विनोद मेहरा आणि मौसमी चॅटर्जी यांची मुख्य भूमिका होती. त्यावेळी मी सिनेमात खूप काम करायचो आणि मौसमी यांच्याबरोबर पहिल्यांदाच काम करत होतो. एक असा सीन होता जिथे त्या मला बोर्डिंग स्कुलमध्ये सोडतात आणि मला त्यांना विरोध करताना खूप रडायचं होतं. त्यांना वाटलं मी रडणार नाही म्हणून मौसमी यांनी मला चिमटा काढला. मी त्यावेळी खूप लहान होतो. त्यांची नखं खूप मोठी होती आणि मला खूप दुखलं."."मी ग्लिसरीन तयार ठेवलं होत पण त्यांनी चिमटा काढल्यामुळे मी खरंच रडू लागलो. पण मी माझे संवाद विसरलो नाही. पण सीन कट झाल्यावर मी आणखी रडू लागलो. मी माझ्या आईकडे त्यांनी नखांनी ओरबाडल्याची तक्रार केली. आईने जेव्हा दिग्दर्शकाला ही गोष्ट सांगितली तेव्हा त्यांनी मौसमी यांना जाब विचारला. त्यावर त्या म्हणाल्या,"मला वाटलं तो रडणार नाही. रिटेक होऊ नये म्हणून मी चिमटा काढला." "."1978 मध्येही अशीच घटना घडली. त्या सिनेमाचं नाव तुम्हारी कसम होतं. मौसमी आणि जितेंद्र यांची मुख्य भूमिका होती. त्यात एक सीन होता ज्यात त्यांना मला मारत मारत घरी खेचत न्यायचं होतं आणि नंतर गाडी नसलेल्या बेडवर फेकायचं होतं. सीनच्या पूर्वी मी त्यांना हळू ढकलण्याची विनन्ति केली. मी पडलो तर मी स्वतःला सावरेन असंही मी त्यांना म्हटलं. त्या त्यासाठी तयारही झाल्या. पण सीनमध्ये त्यांनी मला खरोखर मारलं आणि जोरात ढकललं. त्यामुळे मला खूप मार लागला. माझी हाडं दुखत होती आणि मी रडलो. मी जेव्हा त्यांना जाब विचारला तेव्हा त्या फक्त हसल्या आणि तिथून निघून गेल्या."."त्यावेळी मी फक्त 12 वर्षांचा होतो. या घटनांचा माझ्या मनावर खूप परिणाम झाला. पुढे कधीही कोणी म्हणालं मौसमी यांच्याबरोबर शूट आहे तर मला भीती वाटायची." असं ते पुढे म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.