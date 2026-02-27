Premier

टॉपची कलाकार आणि कोट्यवधींची कमाई असूनही भाड्याच्या घरात राहते ही अभिनेत्री ; महिन्याचं भाडं वाचून बसेल धक्का !

Bollywood Top Actress Who Spent Lakhs For Rented House : बॉलिवूडमधील सध्या आघाडीची अभिनेत्री असुनही 'ही' स्टार भाड्याच्या घरात राहतेय. पण तिच्या या घराची किंमत ऐकून तुम्हाला धक्का बसेल.
esakal

kimaya narayan
Updated on

Bollywood News : बॉलिवूड कलाकार कायमच त्यांच्या पर्सनल आणि प्रोफेशनल आयुष्यामुळे कायमच चर्चेत असतात. त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याविषयी, लाइफस्टाइलविषयी जाणून घेणं अनेकांना आवडतं. पण बॉलिवूडमध्ये असे अनेक कलाकार आहेत जे करोडोंच्या संपत्तीचे मालक आहेत पण तरीही त्यांचं अजून मुंबईत हक्काचं घर नाही. यातीलच एक अभिनेत्री म्हणजे श्रद्धा कपूर.

