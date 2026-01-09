बॉलिवूडमध्ये ब्रेकअपची हवा ! 'या' दोन प्रसिद्ध जोड्या झाल्या विभक्त; व्हिडीओ ठरला कारण ?

Entertainment News : सध्या बॉलिवूडमध्ये ब्रेकअपची लाट आलीये असं म्हणावं लागेल. 2025 या वर्षाच्या सुरुवातीपासून चर्चेत असलेल्या दोन जोड्यांचा ब्रेकअप झाला आहे. नुकताच याविषयी खुलासा करण्यात आला आहे. कोण आहेत या जोड्या जाणून घेऊया. .या जोड्या आहेत वीर पहारिया आणि तारा सुतारीया तसेच ख़ुशी कपूर आणि वेदांग रैना. नुकताच याविषयी खुलासा करण्यात आला. या दोन्ही जोड्यांचं नुकतंच ब्रेकअप झालं. .फिल्मफेअरने दिलेल्या वृत्तानुसार, नुकतंच वीर आणि ताराचं ब्रेकअप झालं आहे. काही महिन्यांपूर्वीच त्यांनी रिलेशनशिपची पुष्टी दिली होती. त्यामुळे या जोडीच्या चाहते आनंदी होते. पण आता त्यांच्या ब्रेकअपच्या बातमीने अनेकांना धक्का बसला. एपी धिलोच्या कॉन्सर्टमधील ताराच्या व्हायरल व्हिडीओमुळे त्यांचा ब्रेकअप झाल्याची चर्चा सोशल मीडियावर रंगली आहे. पण याबाबत अजून या जोडीने पुष्टी दिली नाहीये. .तर वेदांग रैना आणि ख़ुशी कपूर या जोडीचाही ब्रेकअप झाल्याचा खुलासा नुकताच एका पत्रकाराने केला. मनोरंजन विश्वातील प्रसिद्ध पत्रकार विकी लालवानी यांनी इंस्टाग्रामवर पोस्ट शेअर करत त्यांच्या ब्रेकअपची बातमी जाहीर केली. वेदांग आणि ख़ुशी आता कपल नाहीत त्यांचं ब्रेकअप झालं आहे असं त्यांनी या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. पण याबाबतही या जोडीने अजून स्पष्टीकरण दिलं नाहीये. .पण ब्रेकअपच्या लाटेमुळे या दोन्ही जोड्यांच्या चाहत्यावर्गाला धक्का बसला आहे. पण तरीही त्यांचे चाहते या जोड्यांच्या प्रतिक्रियेची वाट पाहत आहेत. .ठरलं तर मग फेम अभिनेत्री गेली 17 वर्षं करतेय या आजाराचा सामना; "माझी ऐकू येण्याची क्षमता..".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.