Ramayana: हृदयस्पर्शी पटकथा, पण 'या' गोष्टींची कमतरता; ‘रामायण’ सिनेमा कसा आहे?

भारतीय संस्कृती, परंपरा आणि सभ्यतेचा समृद्ध वारसा जगभर पोहोचवण्यासाठी नितेश तिवारी दिग्दर्शित ‘रामायण’ हा बहुप्रतीक्षित चित्रपट दिवाळीच्या शुभमुहूर्तावर प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. हा चित्रपट दोन भागांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. चित्रपटाच्या पहिल्या भागात प्रभू श्रीराम आणि माता सीता यांच्या जीवनातील महत्त्वाच्या घटना पाहायला मिळत आहेत. हा चित्रपट पाहावा का? याचे उत्तर जाणून घ्या. .नितेश तिवारी दिग्दर्शित ‘रामायण’ या चित्रपटात अयोध्येचे भव्य रूप, वनवासातील निसर्गरम्य दृश्ये, रावणाची लंका, पुष्पक विमानाची दृश्ये, जटायू आणि रावण यांच्यातील संघर्ष भारावून टाकणारी आहेत. थ्रीडी तंत्रज्ञानाच्या भन्नाट वापरामुळे या चित्रपटाने प्रेक्षकांच्या मनात वेगळंच घरं निर्माण केलं आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, भव्य सेट्स आणि आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या व्हिज्युअल इफेक्ट्समुळे रामायणात पोहोचल्याचा भास होत आहे..Navi Mumbai: माजी मंत्र्याचा अनधिकृत कारभार? मोरबे धरण क्षेत्रात अलिशान फार्म हाऊसची उभारणी, नवा वाद पेटण्याची शक्यता.'रामायण' चित्रपट का पहावा?नितेश तिवारी यांनी 'रामायण' चित्रपटात पौराणिक कथाच दाखवण्याचा प्रयत्न केला नसून, महाकाव्याच्या आत्म्याला स्पर्श करण्याचा प्रयत्न केला आहे. सहसा रामायणाची कथा दाखवले जाणारे अनेक चित्रपट प्रभू रामापासून सुरू होते. मात्र नितेश तिवारी यांनी आपल्या रामायणाची सुरुवात रावणापासून केली आहे. ज्यामध्ये रावण आपल्या भक्ती व तपश्चर्येने ब्रह्मा आणि शिव या दोघांना कसे प्रसन्न करतो, या सर्वांचा शोध या रामायणात घेतला आहे. त्यानंतर भगवान विष्णू पृथ्वीवर प्रभू रामाच्या रूपात आपला सातवा अवतार घेतात. त्यांचे बालपण आणि मोठेपणी गुरू विश्वामित्रांकडून शिक्षण आणि शौर्य प्राप्त केल्यानंतर रामाचा राज्याभिषेक झाल्यावर अयोध्या आनंद आणि समृद्धीने भरून जाते. मात्र, माता कैकेयी राजा दशरथाकडून दोन वचने मागते, ज्यामुळे राम, सीता आणि लक्ष्मण यांना वनवासात जावे लागते..आपले राज्य सोडून अनेक वर्षे वनात राहण्याचा आदेश, त्यांच्या अंतिम क्षणी वडिलांची अनुपस्थिती आणि पत्नी सीतेचे अपहरण या सर्व गोष्टी चित्रपटात अनुभवायला मिळणार आहेत. इतकेच नव्हे तर माता सीतेच्या अपहरणानंतर तिच्या मदतीला धावणारा जटायूचा मृत्यूही देखील काळजाला भिडणारा आहे..Navi Mumbai: विमानतळ रस्त्यावर पादचाऱ्यांना प्रवेशबंदी, वाहतूक विभागाची अधिसूचना लागू.'या' गोष्टींची कमतरतासंपूर्ण चित्रपट ग्रीन स्क्रीन, स्टुडिओ आणि स्टेजवर चित्रित करण्यात आला आहे, ज्यामुळे तो कधीकधी थोडा जास्तच फोटोजेनिक वाटत आहे. मध्येच चित्रपट थोडा मंद गतीने सुरु असल्याचे दिसून येत आहे..कलाकारांचा अभिनयया चित्रपटात रणबीरने श्रीरामांच्या व्यक्तिमत्त्वातील शांतता, संयम, कर्तव्यभावना आणि शौर्य साकारण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच अभिनेता यशने साकारलेला रावणात अहंकार आणि सामर्थ्य दिसत असून साई पल्लवीने माता सीतेची भूमिका साकारली आहे. ज्यात सीतेचा त्याग, धैर्य आणि श्रीरामांवरील प्रेम या भावनांना विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.