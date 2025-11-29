Premier

प्रिती झिंटाला घरविक्रीत तोटा!

हिंदी चित्रपटसृष्टीतील कलाकारांच्या मालमत्तांबाबतच्या घडामोडी नेहमीच चर्चेत असतात.
हिंदी चित्रपटसृष्टीतील कलाकारांच्या मालमत्तांबाबतच्या घडामोडी नेहमीच चर्चेत असतात. काही जण नव्या गुंतवणुकीकडे वळतात तर काही जण जुनी मालमत्ता विकून पुढची पावले टाकतात. याच पार्श्वभूमीवर अभिनेत्री प्रिती झिंटा पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे; मात्र या वेळी एखाद्या चित्रपटासाठी नाही तर आलिशान घर विक्रीदरम्यान झालेल्या मोठ्या तोट्यामुळे.

