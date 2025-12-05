अक्षय-सलमानसोबत केलं काम पण आईसाठी करिअरला मारली लाथ; रियल लाइफ श्रावण बाळ झालेल्या या अभिनेत्याला ओळखलंत?

सध्याच्या कलियुगात जिथे कुणाला कुणाची पर्वा नसते, सगळे फक्त आपलाच विचार करतात, मुलं आपल्या आईवडिलांना विसरून जातात अशा जगात एक मुलगा त्याच्या आईसाठी दिवसरात्र एक करतोय. आईसाठी त्याने आपल्या करिअरला लाथ मारलीये आणि तिची सेवा करण्यात आणि तिला सांभाळण्यात आपलं सर्वस्व पणाला लावतोय. हा अभिनेता आहे बॉलिवूडचा लोकप्रिय व्हिलन प्रदीप काबरा. प्रदीपचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय ज्यात तो आपल्या आईला पाठीवर घेऊन समुद्र किनारी चालताना दिसतोय. प्रदीप आईसाठी खऱ्या आयुष्यातला श्रावण बाळ झालाय..प्रदीप काबरा याने अनेक वर्षे चित्रपट आणि टीव्ही मालिकांमध्ये नकारात्मक भूमिका साकारून आपली खास ओळख निर्माण केली. CID सारख्या लोकप्रिय शोमध्येही त्यांनी अनेकदा खलनायकाची भूमिका साकारली. 'वॉन्टेड' चित्रपटातली त्याची भूमिका तर आजही प्रेक्षकांच्या लक्षात आहे. मात्र चित्रपटात व्हिलनची कामं करणारा हा व्यक्ती खऱ्या आयुष्यात इतक्या चांगल्या स्वभावाचा असेल याची कुणीही कल्पना केली नसेल. सुमारे १० वर्षांपूर्वी त्यांच्या आईला पॅरालिसिसचा झटका आला, त्यानंतर तीची संपूर्ण जबाबदारी त्यांनी स्वतःवर घेतली..प्रदीप रोज आईची फिजिओथेरपी करून घेतात, त्यांना फिरायला घेऊन जातात आणि अनेकदा आपल्या पाठीवर बसवून मुंबईच्या समुद्रकिनाऱ्यांवर घेऊन जातात. अनेक नेटकऱ्यांनी व्हिडिओच्या कमेंटमध्ये आपण त्यांना अनेकदा आईला घेऊन फिरताना पाहिल्याचं सांगितलं आहे. एका चाहत्याने कमेंटमध्ये लिहिले आहे, "हिरो बनण्यासाठी चित्रपटाची गरज नाही, घरीही हिरो बनू शकतो."तर दुसऱ्याने लिहिले, "पडद्यावर व्हिलन आहेत, पण मनाने खूप मोठे माणूस आहेत." अनेकांनी त्यांना 'रियल लाइफ श्रावण बाळ म्हटलंय. .प्रदीप यांनी फक्त हिंदीतच नाही तर तमिळ सुपरस्टार रजनीकांत यांच्या 'दरबार' चित्रपटतही काम केलेलं. याशिवाय त्यांनी राजस्थानी चित्रपट 'Taawdo the Sunlight' मध्ये महत्त्वाची भूमिका साकारली, ज्याला अनेक चित्रपट महोत्सवांमध्ये (Film Festivals) पसंती मिळाली आता प्रदीप त्यांच्या आईच्या स्वास्थाकडे लक्ष देत आहेत. त्यांचा व्हिडिओ पाहून नेटकरी मात्र त्यांचं कौतुक करत आहेत. .मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल; इस्पितळात असणाऱ्या अभिनेते सुधीर दळवींना दिलासा, नेमकं काय घडलंय? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.