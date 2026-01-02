Premier

बॉलिवूडच्या खलनायकानं साकारलेली नायकाची भूमिका, 15 मिनिटात सिनेमा थिएटरमधून बाद, कोणता आहे 'तो' सिनेमा?

Bollywood Villain Turned Hero: बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध खलनायकाने नायकाची भूमिका साकारली होती. परंतु, या सिनेमा प्रदर्शित होताच १५ मिनिटांत थिएटरमधून काढला गेला
Bollywood Villain Turned Hero

Bollywood Villain Turned Hero

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

Bollywood Villain Shakti Kapoor's Hero Role : बॉलिवूडमध्ये असे अनेक सेलिब्रिटी आहे ज्यांची एक वेगळी खासियत आहे. काही अभिनेते हे नायकाची तर काही अभिनेते खलनायकाच्या भूमिका अतिशय उत्तम रित्या साकारताना पहायला मिळतात. परंतु एखादा खलनायकच जर नायकाच्या भूमिकेत पहायला मिळाला तर प्रेक्षकांना ते काही रुचत नाही. मग त्या सिनेमाला अपयश, नुकसानीला सामोरं जावं लागतं. बॉलिवूडमधील असा एक सिनेमा आहे, जो प्रदर्शित होताच १५ मिनिटात बाद झाला. त्या सिनेमामध्ये एका प्रसिद्ध खलनायकाने नायकाची भूमिका साकारली होती.

Loading content, please wait...
bollywood
Entertainment news
bollywood movie
bollywood news
bollywod actor
shakti kapoor

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com