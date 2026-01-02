बॉलिवूडच्या खलनायकानं साकारलेली नायकाची भूमिका, 15 मिनिटात सिनेमा थिएटरमधून बाद, कोणता आहे 'तो' सिनेमा?

Bollywood Villain Shakti Kapoor's Hero Role : बॉलिवूडमध्ये असे अनेक सेलिब्रिटी आहे ज्यांची एक वेगळी खासियत आहे. काही अभिनेते हे नायकाची तर काही अभिनेते खलनायकाच्या भूमिका अतिशय उत्तम रित्या साकारताना पहायला मिळतात. परंतु एखादा खलनायकच जर नायकाच्या भूमिकेत पहायला मिळाला तर प्रेक्षकांना ते काही रुचत नाही. मग त्या सिनेमाला अपयश, नुकसानीला सामोरं जावं लागतं. बॉलिवूडमधील असा एक सिनेमा आहे, जो प्रदर्शित होताच १५ मिनिटात बाद झाला. त्या सिनेमामध्ये एका प्रसिद्ध खलनायकाने नायकाची भूमिका साकारली होती. .बॉलिवूडचा प्रसिद्ध अभिनेता शक्ती कपूर यांनी अभिनयाच्या करिअरमध्ये अनेक सिनेमामध्ये काम केलं. खलनायकाच्या भूमिकेसाठी त्यांची एक वेगळी ओळख आहे. ८० ते ९० च्या दशकामध्ये शक्ती कपूर खलनायक म्हणून प्रसिद्ध होते. त्याच्या खलनायकाच्या भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडायच्या. परंतु त्याच्या करिअरमध्ये असा एक सिनेमा आहे ज्यामध्ये त्यांनी नायकाची भूमिका साकारली आणि तो सिनेमा पहिल्याच दिवशी फ्लॉप ठरला. त्या सिनेमाचे कोणतेच शो चालले नाही. .शक्ती कपूरने 'द पॉवर ह्युमन्स'ला मुलाखत दिली होती. या मुलाखतीमध्ये त्यांनी विनोद खन्नापासून प्रेरित होत खलनायकाची भूमिका साकरण्यास सुरुवात केल्याचं सांगितलं. यावेळी ते सिनेसृष्टीत खलनायक म्हणून प्रसिद्ध झाले. परंतु एकदा त्यांनी नायकाची भूमिका साकारली. त्याबद्दल सांगताना ते म्हणाले की, 'मी १९८० मध्ये 'जख्मी इन्सान' या सिनेमामध्ये भूमिका साकारली होती. हा सिनेमा नायकाच्या भूमिकेतील आयुष्यातील पहिला आणि शेवटचा सिनेमा होता.'.'पुढे बोलताना शक्ती कपूर म्हणाले की, 'जख्मी इन्सान सिनेमा हिंदी सिनेसृष्टीतील सर्वात मोठा फ्लॉप सिनेमा ठरला. ज्यामुळे मला, निर्मात्यांना, दिग्दर्शकांना प्रेक्षकांना नाहक त्रास सहन करावा लागला. माझा हा 'जख्मी इन्सान' सिनेमा मध्यरात्री १२ वाजता थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला आणि १२.१५ तो काढून टाकण्यात आला. १५ मिनिटांतच सिनेमा काढल्यानं भारतातील सगळ्यात मोठा फ्लॉप सिनेमा ठरला.'.एक 'विग' ठरलं वादाचं कारण! 'दृश्यम 3' नाकारल्याने निर्माते अक्षय खन्नाला नोटीस पाठवणार, टीका करत म्हणाले, 'यश त्याच्या डोक्यात...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.