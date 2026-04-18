फ्रीमध्ये पाहा दशावतारी नाट्य प्रयोग; बोरिवलीत रंगणार तिसरे नाट्यसंमेलन

मुंबईच्या सांस्कृतिक विश्वात सध्या एका आगळ्यावेगळ्या उत्सवाची मोठी चर्चा आहे. बोरिवलीमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या 'तिसरे दशावतारी नाट्यसंमेलन'ला रसिकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळत असून, हे संमेलन 'हाउसफुल' होण्याच्या मार्गावर आहे. आरती आर्ट अकादमी (मुंबई), वेताळ प्रतिष्ठान (वेंगुर्ले) आणि अखिल भारतीय दशावतारी नाट्य परिषद व संशोधन विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित या दोन दिवसीय संमेलनामुळे दशावतारी लोककलेची परंपरा मुंबईकरांसाठी पुन्हा एकदा बहरणार आहे..हे संमेलन २० आणि २१ एप्रिल २०२६ रोजी बोरिवली (पश्चिम) येथील प्रबोधनकार ठाकरे (जयवंत दळवी लघु नाट्यगृह) येथे पार पडणार आहे. या नाट्यमय सोहळ्यामध्ये कोकणची पारंपरिक ओळख असलेल्या दशावतारी नाटकांचे भव्य सादरीकरण होणार आहे. यामध्ये २० एप्रिल रोजी 'मृत्युंजय महात्म्य' आणि २१ एप्रिल रोजी 'गोकुळचा चोर' हे दोन लोकप्रिय दशावतारी प्रयोग रसिकांच्या भेटीला येणार आहेत..दशावतारी लोककलेचा वारसा जोपासण्यासाठी आणि या अस्सल कलेचा आस्वाद मुंबईकर रसिकांना घेता यावा, यासाठी हे दोन्ही प्रयोग सर्वांसाठी विनामूल्य ठेवण्यात आले आहेत. निमंत्रक ॲड. डॉ. अशोक भाईडकर आणि श्री. प्रदीप कबरे यांनी जास्तीत जास्त नागरिकांना आणि नाट्यप्रेमींना या संमेलनास उपस्थित राहण्याचे नम्र आवाहन केले आहे. या उपक्रमामुळे दशावतारी कलेला मुंबईत हक्काचे व्यासपीठ मिळणार आहे.