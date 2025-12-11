Premier

२०२५च्या 'या' फ्लॉप बॉलिवूड चित्रपटांनी काढलं निर्मात्यांचं दिवाळं; बॉक्स ऑफिसवर दणकून आपटले; तुम्ही कोणता पाहिलेला?

2025 Bollywood Flop Movies: बॉलिवूडच्या काही चित्रपटांनी निर्मात्यांना देशोधडीला लावलं. हे चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर पूर्णपणे फ्लॉप ठरले.
2025 flop movie list

Payal Naik
2025 या वर्षाने बॉलीवूडला आनंद देण्याबरोबरच काही अशी डोकेदुखी दिली, ज्यातून चित्रपट निर्माते सहजासहजी बाहेर पडू शकणार नाहीत. या वर्षात एका बाजूला अनेक कमी बजेटचे चित्रपट 'ब्लॉकबस्टर' ठरले, तर दुसरीकडे मोठे बजेट आणि मोठे स्टार्स असलेल्या अनेक चित्रपटांनी बॉक्स ऑफिसवर मान टाकली. चला तर मग, 2025 च्या या वर्षाखेरीसच्या सेक्शनमध्ये, त्या बिग बजेट चित्रपटांबद्दल जाणून घेऊया, जे फ्लॉप ठरले.

