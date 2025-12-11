२०२५च्या 'या' फ्लॉप बॉलिवूड चित्रपटांनी काढलं निर्मात्यांचं दिवाळं; बॉक्स ऑफिसवर दणकून आपटले; तुम्ही कोणता पाहिलेला?

2025 या वर्षाने बॉलीवूडला आनंद देण्याबरोबरच काही अशी डोकेदुखी दिली, ज्यातून चित्रपट निर्माते सहजासहजी बाहेर पडू शकणार नाहीत. या वर्षात एका बाजूला अनेक कमी बजेटचे चित्रपट 'ब्लॉकबस्टर' ठरले, तर दुसरीकडे मोठे बजेट आणि मोठे स्टार्स असलेल्या अनेक चित्रपटांनी बॉक्स ऑफिसवर मान टाकली. चला तर मग, 2025 च्या या वर्षाखेरीसच्या सेक्शनमध्ये, त्या बिग बजेट चित्रपटांबद्दल जाणून घेऊया, जे फ्लॉप ठरले. .गेम चेंजरसुपरस्टार राम चरणचा मेगा बजेट चित्रपट 'गेम चेंजर' 10 जानेवारी रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित झाला. दिग्दर्शक शंकर यांच्या दिग्दर्शनाखाली बनलेल्या या चित्रपटात राम चरणसोबत कियारा अडवाणी मुख्य भूमिकेत होती. 10 जानेवारीला प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट वाईट पद्धतीने आपटला. या चित्रपटाचे बजेट सुमारे 300 कोटी होतं, पण राम चरणचा हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर आपलं बजेटही वसूल करू शकला नाही. या चित्रपटाने केवळ 195 कोटी कमावले. तर निर्मात्यांना या चित्रपटाकडून खूप अपेक्षा होत्या. .वॉर 2यश राज फिल्म्सच्या स्पाय युनिव्हर्समधील 'वॉर 2' नेही याच वर्षी चित्रपटगृहात हजेरी लावली, ज्यात बॉलीवूड सुपरस्टार हृतिक रोशन आणि साऊथ सुपरस्टार ज्युनियर एनटीआर एकाच वेळी मुख्य भूमिकेत दिसले. पण, दोन मोठे स्टार्स, मोठे बॅनर आणि मोठे बजेटही प्रेक्षकांना चित्रपटगृहांपर्यंत खेचून आणू शकले नाही. या चित्रपटाची अवस्था अशी झाली की, 400 कोटी बजेटमध्ये बनलेला हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फक्त 360 कोटी मध्येच थांबला आणि निर्मात्यांना मोठे नुकसान सहन करावं लागलं..धडक 2तृप्ती डिमरी आणि सिद्धांत चतुर्वेदी यांचा 'धडक 2' बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी करू शकला नाही. निर्मात्यांनी या चित्रपटावर 60 कोटी रुपयांचं मोठं बजेट खर्च केलं होतं, पण बॉक्स ऑफिसवर हा चित्रपट फक्त 28 कोटीचं कलेक्शन करू शकला आणि याचबरोबर त्याने फ्लॉप चित्रपटांच्या यादीत आपले स्थान निश्चित केलं. म्हणजेच, हा चित्रपट आपल्या बजेटच्या निम्माही वसूल करू शकला नाही. .बागी 4या वर्षातील महाफ्लॉप चित्रपटांबद्दल बोलायचं झाल्यास, टायगर श्रॉफच्या 'बागी 4' चं नाव न घेणं कसं शक्य आहे. चित्रपटाचा ट्रेलर पाहिल्यानंतरच प्रेक्षकांनी डोक्याला हात लावला होता आणि जेव्हा हा चित्रपट चित्रपटगृहात आला, तेव्हा प्रेक्षक फक्त इतकेच म्हणू शकले, 'ॲक्शनच्या नावाखाली पागलखाना उघडला आहे.' रिपोर्ट्सनुसार, निर्मात्यांनी हा चित्रपट बनवण्यासाठी 80 कोटी रुपयांची मोठी रक्कम खर्च केली होती आणि त्या बदल्यात या चित्रपटाने जगभरात केवळ 77.67 कोटी रुपये कमावले, जे 'बागी' फ्रँचायझीच्या इतर चित्रपटांच्या तुलनेत खूपच कमी होते..मेरे हस्बैंड की बीवीमुदस्सर अजीज यांची रोमँटिक कॉमेडी 'मेरे हस्बैंड की बीवी' 21 फेब्रुवारी रोजी प्रदर्शित झाला, ज्यावर निर्मात्यांनी 40 कोटी रुपये लावले होते आणि त्या बदल्यात हा चित्रपट फक्त 11.80 कोटी रुपयांच्या कलेक्शनमध्येच थांबला. या चित्रपटात अर्जुन कपूर, रकुल प्रीत सिंग आणि भूमी पेडणेकर मुख्य भूमिकेत दिसले होते. परंतु, ही रोमँटिक कॉमेडी पाहून प्रेक्षकांना हशा आणि मनोरंजनापेक्षा जास्त निराशा मिळाली. आता हा चित्रपट प्राइम व्हिडीओ या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध आहे..सन ऑफ सरदार 2अजय देवगण अभिनीत 'सन ऑफ सरदार 2' देखील प्रदर्शित झाल्यानंतर प्रेक्षकांना निराश करून गेला. हा चित्रपट 1 ऑगस्ट रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित झाला होता, ज्याला बनवण्यासाठी निर्मात्यांनी 100 कोटी खर्च केले, पण चित्रपटाने फक्त 65.80 कोटी रुपयेच कमावले. या चित्रपटात अजय देवगणसोबत मृणाल ठाकूर आणि रवी किशनही दिसले होते. हा 2012 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'सन ऑफ सरदार' चा सिक्वेल होता. जिथे चित्रपटाचा पहिला भाग ब्लॉकबस्टर होता, तिथे सिक्वेल फ्लॉप ठरला..आझादया चित्रपटाद्वारे दोन स्टारकिड्सनी आपल्या करिअरची सुरुवात केली. अजय देवगणचा भाचा अमान देवगण आणि रवीना टंडनची मुलगी राशा थडानी. हा एक ॲक्शन पिरियड ड्रामा होता, ज्याला बनवण्यासाठी 80 कोटी रुपये लागले आणि चित्रपटाची कमाई फक्त 8 कोटी रुपयांमध्येच थांबली..'लक्ष्मीच्या पावलांनी' पाठोपाठ स्टार प्रवाहची 'ही' गाजलेली मालिका घेणार निरोप? प्रोमो पाहून नेटकऱ्यांनीच दिला निर्णय .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.