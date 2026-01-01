Bridgerton Season 4 release date January 2026: 2026 वर्ष हे नवीन वर्ष सर्वांसाठी खुप खास ठरणार आहे. कारण या वर्षात नवीन सीरिज आणि नव्या सीझन्सचा धमाका प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सीझन्समध्ये प्रेम, ड्रामा, थ्रिल आणि अॅक्शननं भरलेले हे सीझन्स तुमचं नक्कीच मनोरंजन करणार आहे. जाणून घेऊन २०२६ मध्ये रिलीज होणाऱ्या महत्त्वाच्या OTT सीझन्सबद्दल..ब्रिजर्टन सीझन 4२०२६ मध्ये एका मोठी प्रेमकथा पुन्हा रंगणार आहे. यावेळी ही कथा बेनिडिक्ट ब्रिजर्टनभोवती फिरते. जो सिंड्रेला स्टाइल प्रेमात पडताना दिसणार आहे. याचा पहिला भाग जानेवारी २०२६मध्ये तर भाग २ ही २६ फेब्रुवारी २०२६ मध्ये पहायला मिळणार आहे. या सीझनमध्ये बेनिडिक्ट आणि सोफी बेक यांच्या प्रेमकथेची सुरुवात होईल. याशिवाय कॉलिन आणि पेनेलोपच्या लग्नानंतरच्या आयुष्याची झलकही पाहायला मिळणार आहे..युफोरिया सीझन ३युफोरिया सीझन ३ मध्ये पाच वर्षांचा टाइम जंप घेतला जाऊ शकतो. 'युफोरिया' अगदी गडद आणि तीव्र स्वरुपात आहे. या सीझनमध्ये नेट आणि कॅसी साखरपुडा करतात. हा सीझन एप्रिल २०२६ मध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. .द नाईट मॅनेजर २द नाईट मॅनेजर २ मध्ये दहा वर्षांनंतर टॉम हिडलस्टन पुन्हा जोनाथन पाईनच्या भूमिकेत परतणार आहे. या सीझनमध्ये आंतरराष्ट्रीय कटकारस्थान, तसंच व्यावसायिकाच्या जाळ्यात अडकलेल्या पाईन थरार पुन्हा एकदा शिगेला पोहचणार आहे. हा सीझनचे पहिले तीन एपिसोड्स ११ जानेवारी २०२६ मध्ये पहायला मिळणार आहे. .कोणाचा काडीमोड, तर कोणाचं लग्न तुटलं, 2025 मध्ये 'या' सेलिब्रेटींच्या नात्याता आली मोठी दरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.