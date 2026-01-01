Premier

2026 मध्ये OTT वर धुमाकूळ घालायला येताय नव्या सीरिज, प्रेम, ड्रामा, थ्रिल आणि अ‍ॅक्शनने भरलेली ही यादी, एकदा नक्की वाचा!

2026 OTT Series to Watch: २०२६ मध्ये OTT प्लॅटफॉर्मवरील प्रमुख सीझन्सचे धमाकेदार प्रदर्शन होणार आहे. ब्रिजर्टन सीझन ४, युफोरिया ३, द नाईट मॅनेजर २ आणि द बॉईज सीझन ५ यांसारख्या सीझन्सच्या साप्ताहिक रिलीजसाठी तुम्हाला तयार रहायला हवे!
Apurva Kulkarni
Updated on

Bridgerton Season 4 release date January 2026: 2026 वर्ष हे नवीन वर्ष सर्वांसाठी खुप खास ठरणार आहे. कारण या वर्षात नवीन सीरिज आणि नव्या सीझन्सचा धमाका प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सीझन्समध्ये प्रेम, ड्रामा, थ्रिल आणि अॅक्शननं भरलेले हे सीझन्स तुमचं नक्कीच मनोरंजन करणार आहे. जाणून घेऊन २०२६ मध्ये रिलीज होणाऱ्या महत्त्वाच्या OTT सीझन्सबद्दल.

