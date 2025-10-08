'दशावतार' चित्रपटामुळे कोकणातल्या जमिनी खरंच वाचतील का? दिलीप प्रभावळकर म्हणाले, 'मनापासून सांगतो...

'दशावतार' हा चित्रपट १२ सप्टेंबर रोजी प्रदर्शित झाला आणि या चित्रपटाने प्रेक्षकांना वेड लावलं. एका वेगळ्या विषयावर आधारलेल्या या चित्रपटाने बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला. यात कोकणात वेगाने घडणाऱ्या घडामोडी दाखवण्यात आल्या होत्या. वाळू माफिया, वाढणाऱ्या इंडस्ट्री, झाडं कापून बनवण्यात आलेल्या खाणी, तिथल्या मातीचा ऱ्हास, कोकणची समृद्धी माती विकून तिथली जंगलं ओसाड बनवणारे बिल्डर हे सगळं प्रेक्षकांच्या समोर मांडण्यात आलं. मात्र या सिनेमातून मांडण्यात आलेलं विदारक वास्तव प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचलंय का? या चित्रपटामुळे कोकणातल्या जमिनी वाचतील का? कोकणात अशी एखादी चळवळ उभी राहील का? यावर आता दिलीप प्रभावळकर यांनी उत्तर दिलंय. .निसर्ग संपन्नतेने नटलेला कोकण आणि तो जपणारा कोकणी माणूस गाव सोडून नोकरीसाठी शहरात आला. मात्र आता शहरातला माणूस शांतपणा शोधायला कोकणात जायला लागला. निसर्गासोबत राहण्याचा अनुभव घेण्याचं फॅड वाढलं आणि उद्योजकांची नजर कोकणावर पडली. त्यांनी तिथल्या जमिनी खरेदी केल्या आणि तिथे बांधकाम सुरू केलं. हळूहळू कोकणाचं रुपडं पालटायला सुरुवात झाली. आता बड्या बिल्डरनी इथल्या जमिनी खरेदी केल्यात आणि इथलं गावपण हरवत चाललंय. 'दशावतार' या सिनेमाने हेच वास्तव मांडायचा प्रयत्न केला. मात्र तो यशस्वी झाला का? साम टीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत प्रभावळकर यांनी यावर उत्तर दिलं आहे. .साम टीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत प्रभावळकर म्हणाले, 'मला स्वतःला असं वाटतं की जी वंदना आहे यातली जी माझ्या मुलाची प्रेयसी दाखवण्यात आलीये. ती उठाव करते, गावकऱ्यांना एकत्र आणून ती जो उठाव करते त्याला महत्व आहे. तिथल्या लोकांनी अधिक क्रियाशील होणं अपेक्षित आहे. फक्त फुटकळ अशी चळवळ राहू नये. ती मोठी झाली पाहिजे. काय ते खरं आहे. सुबोध खानोलकरच्या लिखाणामध्ये एक खरेपणा आहे. की खरोखरच, निसर्गाशी, वातावरणाशी, पर्यावरणाशी आणि श्रद्धेशी सुद्धा म्हणजे कातळशिल्प, गाव, राखणदार, माणसं, माणसांची उत्पन्नाची साधनं या सगळ्यावर अतिक्रमण आहे. हे अतिक्रमण सगळं ओरबाडून आणि निसर्गाचा समतोल बिघडवून सुरू आहे. ते थांबायला हवं. ती चळवळ जर मोठ्या प्रमाणात उभी राहिली तर माझ्यासारख्या कलाकाराला आनंद होईल.'.ते पुढे म्हणाले, 'मलाचं का, सुबोध खानोलकर, गुरू ठाकूर यांचं तर गाव आहे ते. आम्ही गुरु ठाकूरच्या मामाच्या घरी गेलोय कित्येकदा जेवायला. तिथल्या लोकांनी आम्हाला खूप मदत मदत केली. त्यांना आणखीन समाधान वाटेल. ही अशी चळवळ जर उभी राहिली तर, हे नुसतं ते करमणुकीपुरता राहू नये. त्याला चळवळीचं रूप आलं तर आम्हाला कलाकार म्हणून आनंद होईल.'.'लग्नानंतर होईलच प्रेम' मालिकेतील मुख्य अभिनेत्याने घेतली एक्झिट? त्या व्हिडिओमुळे चर्चेला उधाण .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.