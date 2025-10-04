कपाळी भस्म, गळ्यात रुद्राक्षांच्या माळा घातलेल्या या मराठी अभिनेत्याला ओळखलं का? नाव वाचून चकीत व्हाल

आपल्या भूमिकांसाठी कलाकार कायमच मेहनत करताना दिसतात. ती भूमिका जिवंत दिसावी म्हणून त्यावर प्रचंड काम करून मगच ते पात्र साकारण्याकडे अनेकांचा कल असतो. अनेक कलाकार तर त्या भूमिकेत शिरण्यासाठी स्वतःचे हालदेखील करून घेतात. मात्र काही काही कलाकार इतके त्या भूमिकेत शिरतात की त्यांना ओळखणं देखील प्रेक्षकांना अशक्य होतं. याचं उदाहरण म्हणजे 'दशावतार' चित्रपट. यात अभिनेते दिलीप प्रभावळकर यांचे काही लूक इतके अचाट होते. जे पाहून प्रेक्षक त्यांना ओळखू शकले नाहीत. आता अशाच एका कलाकाराचा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. ज्याला जो सहजासहजी ओळखू येत नाहीये. .कपाळावर भस्म, डोक्यावर आणि अंगावर भगवा कपडे, गळ्यात रुद्राक्षाच्या माळा, विस्कटलेले केस, लांब दाढी आणि हातात शंख घेऊन देवाची आळवणी करणारा हा व्यक्ती कोण आहे हे पाहताक्षणी लक्षात येत नाही. मात्र अनेक नेटकऱ्यांनी त्यांना ओळखलंय. या अघोरी बाबाच्या लूकमधील अभिनेते दुसरे तिसरे कुणी नसून महेश मांजरेकर आहेत. मांजरेकर यांचा साधू रूपातील अतिशय वेगळा लूक चांगलाच व्हायरल होत आहे .महेश वामन मांजरेकर लिखित, दिग्दर्शित ‘पुन्हा शिवाजीराजे भोसले’ या चित्रपटाचा टीझर नुकताच रिलीज झाला. टीझर पाहून या सिनेमाबद्दल प्रेक्षकांची उत्कंठा चांगलीच वाढली आहे. आणि त्यात काही दिवसांपूर्वी प्रदर्शित झालेल्या ‘दुर्गे दुर्गट भारी’ या गाण्याने भर घातली आहे. या गाण्यात दिसणारा महेश मांजरेकर यांचा लूक प्रेक्षकांसाठी मोठं सरप्राईज ठरला आहे. आतापर्यंत विविध सकारात्मक, नकारात्मक भूमिकांमध्ये दिसलेले मांजरेकर पहिल्यांदाच साधूच्या भूमिकेत झळकत आहेत..महेश मांजरेकर या लूकविषयी म्हणाले, ‘’आजवर मी विविध प्रकारच्या भूमिका साकारल्या आहेत. परंतु साधूच्या व्यक्तिरेखेत मी कधीच दिसलो नव्हतो. हा लूक माझ्या नेहमीच्या लूकपेक्षा पूर्ण वेगळा आहे. यातली गूढता, ताकद आणि अध्यात्मिक छटा हे सगळं एकत्र येऊन या भूमिकेला एक आगळावेगळा आयाम मिळाला आहे. माझ्यासाठी ही एक नवी आणि वेगळीच अभिनययात्रा ठरणार आहे.” हा चित्रपट येत्या ३१ ॲाक्टोबर रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे..व्ही शांताराम यांची उलटीही त्यांनी हातात घेतली... संध्या यांच्याबद्दल सावत्र मुलीने केलेले मोठे खुलासे; म्हणाली, 'त्यांच्यासारखी बाईच... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.