Premier

संजय मिश्रा आणि महिमा चौधरी एकत्र

संजय मिश्रा आणि महिमा चौधरी यांची जोडी प्रथमच एकत्र झळकणार.
sanjay mishra and mahima chaudhry

sanjay mishra and mahima chaudhry

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवनवीन जोड्याबाबत प्रेक्षकांना नेहमीच उत्सुकता असते. अशातच संजय मिश्रा आणि महिमा चौधरी यांची जोडी प्रथमच एकत्र झळकणार असल्यामुळे त्यांचा आगामी चित्रपट ‘दुर्लभ प्रसाद की दुसरी शादी’चा टीझर प्रदर्शित होताच चर्चेला उधाण आलं आहे.

Loading content, please wait...
movie
Project
Entertainment Field

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com