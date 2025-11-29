संजय मिश्रा आणि महिमा चौधरी एकत्र

नवनवीन जोड्याबाबत प्रेक्षकांना नेहमीच उत्सुकता असते. अशातच संजय मिश्रा आणि महिमा चौधरी यांची जोडी प्रथमच एकत्र झळकणार असल्यामुळे त्यांचा आगामी चित्रपट ‘दुर्लभ प्रसाद की दुसरी शादी’चा टीझर प्रदर्शित होताच चर्चेला उधाण आलं आहे..साध्या व कौटुंबिक विनोदावर आधारित आणि भावनिक आठवणी घेऊन आलेला हा टीझर हलक्या-फुलक्या क्षणांनी प्रेक्षकांना लगेचच आपलंसं करतो. टीझरच्या सुरुवातीला संजय मिश्रा दुर्लभ प्रसाद या मुख्य पात्राच्या भूमिकेत दिसतात. त्या क्षणीच महिमा चौधरीची फ्रेममध्ये झालेली एन्ट्री सिनेमाच्या गमतीदार टोनला दिशा देते..दोघांमधील साधी भेट अपरिचयाची तसेच संकोचमिश्रित ओळख पुढे जाऊन विनोद व भावनांची सुंदर सांगड घालते. एक्शा एंटरटेनमेंटच्या बॅनरखाली तयार झालेल्या या चित्रपटाचे निर्माते एकांश बच्चन आणि हर्षा बच्चन असून, रमित ठाकूर सहनिर्माता म्हणून जोडले आहेत..कथा आणि पटकथा प्रशांत सिंह यांनी लिहिली आहे. संजय मिश्रा आणि महिमासोबत व्योम यादव, पलक लालवानी, प्रवीण सिंग सिसोदिया, नवनी परिहार आणि श्रीकांत वर्मा यांच्याही भूमिका कथेला व्यापक उंची देणार आहेत. हा चित्रपट १९ डिसेंबर रोजी प्रदर्शित होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.