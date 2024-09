Premier

Ramayan : "म्हणून प्रभू रामांच्या भूमिकेसाठी केली रणबीरची निवड" ; कास्टिंग दिग्दर्शक मुकेश छाब्राने केला खुलासा

Mukesh Chhabra revealed why he Ranbir Kapoor for Role of Ram : कास्टिंग दिग्दर्शक मुकेश छाब्राने रणबीर कपूरची रामायण सिनेमात प्रभू रामाची भूमिका साकारण्यासाठी का निवड केली याचं कारण सांगितलं.