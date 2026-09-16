Censor Board: केंद्राकडून सेन्सॉर बोर्डाची फेररचना! १८ सदस्यांची निवड; निशिगंधा वाड, वामन केंद्रे, मनोज जोशींचा समावेश

CBFC Reconstituted: केंद्र सरकारने बुधवारी (दि. १६) केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळाची (सीबीएफसी) अर्थात सेन्सॉर बोर्डाची फेररचना केली आहे. या १८ सदस्यीय समितीमध्ये मनोज जोशी, पल्लवी जोशी, निशिगंधा वाड, वामन केंद्रे, रमेश पतंगे या मराठी चेहऱ्यांना संधी देण्यात आलेली आहे. तर अभिनेत्री प्रीती झिंटा, अभिनेते पंकज त्रिपाठी, सुनील शेट्टी, प्रसेनजित चॅटर्जी, चित्रपट दिग्दर्शक प्रियदर्शन आणि ‘ग्रॅमी’ विजेते संगीतकार रिकी केज यांचाही समावेश करण्यात आलाय..‘सीबीएफसी’चे अध्यक्ष शशी शेखर वेंपती यांच्या नेतृत्वाखालील हे नवीन मंडळ तीन वर्षांसाठी किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत नियुक्त करण्यात आले आहे. या नव्या पॅनेलमध्ये चित्रपट, टेलिव्हिजन, संगीत आणि साहित्य क्षेत्रातील अनेक दिग्गजांना स्थान देण्यात आले असून आता हे सदस्य चित्रपटांचे पुनरावलोकन करून त्यांना प्रमाणपत्र देण्याचे काम पाहणार आहेत..Manoj Jarange Patil: मोठी बातमी! हैदराबाद गॅझेटियरमध्ये नावंसुद्धा सापडली; विखे पाटलांसह शिष्टमंडळ हैदराबादला जाणार?.सिनेमॅटोग्राफ कायद्यांतर्गत मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून या १८ सदस्यीय मंडळाची पुनर्रचना पुढील तीन वर्षांसाठी किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत करण्यात आली आहे. यापूर्वी सीबीएफसीच्या बोर्डाची औपचारिक पुनर्रचना ऑगस्ट २०१७ मध्ये झाली होती. त्यामुळे तब्बल नऊ वर्षांच्या मोठ्या कालावधीनंतर ही महत्त्वाची फेरबदल प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. नव्या पॅनेलमध्ये ज्येष्ठ दिग्दर्शक वामन केंद्रे आणि लेखक रमेश पतंगे यांना कायम ठेवण्यात आले आहे..१८ सदस्यांची नावेमंडळात नियुक्त करण्यात आलेल्या १८ सदस्यांमध्ये अभिनेत्री प्रीती झिंटा, अभिनेते सुनील शेट्टी, पंकज त्रिपाठी, अभिनेत्री रूपाली गांगुली, पल्लवी जोशी, मराठी अभिनेत्री डॉ. निशिगंधा वाड, प्रसिद्ध अभिनेते मनोज जोशी, दिग्दर्शक प्रियदर्शन, संगीतकार रिकी केज, गायक हंसराज हंस, बंगाली अभिनेते प्रोसेनजीत चॅटर्जी, चित्रपट निर्माते नीला माधव पांडा, अभिषेक जैन, विनोद अनुपम, सुप्रिया यारलागड्डा, कवी यतींद्र मिश्रा, वामन केंद्रे आणि रमेश पतंगे या नामांकित व्यक्तिमत्त्वांचा समावेश आहे..Team India Selection : रिषभ पंतला वन डे संघात स्थान नाही, पण मिळाले कर्णधारपद; Asian Games साठीच्या संघातही दोन बदल, भन्नाट टीम्स .भारतात कोणताही चित्रपट चित्रपटगृहात किंवा मोठ्या पडद्यावर प्रदर्शित होण्यापूर्वी त्याला सेन्सॉर बोर्डाची मान्यता घेणे अनिवार्य असते. चित्रपटाचे परीक्षण करणे, त्यातील संवेदनशील, भडकाऊ किंवा आक्षेपार्ह दृश्ये व संवादांवर कात्री चालवण्याचे आदेश देणे, तसेच चित्रपटाला प्रेक्षकांच्या वयोगटानुसार यू (U), यू/ए (UA), ए (A) किंवा एस (S) या श्रेणीतील योग्य प्रमाणपत्र देणे ही सेन्सॉर बोर्डाची प्राथमिक आणि वैधानिक जबाबदारी असते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.