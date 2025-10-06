'फुलपाखरू' मालिका अर्ध्यातच का सोडलीस? चेतन वडनेरेने सांगितलं खरं कारण; म्हणाला, 'एक वेळ अशी आली जेव्हा...'

छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय अभिनेता चेतन वडनेरे याने 'ठिपक्यांची रांगोळी' या मालिकेतून प्रेक्षकांची मनं जिंकली. मालिकेतला खडूस शशांक प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला होता. सध्या तो स्टार प्रवाहवरील 'लपंडाव' या मालिकेत मुख्य भूमिकेत दिसतोय. तो यापूर्वी अनेक मालिकांमध्ये दिसला होता. त्याची 'फुलपाखरू' ही मालिकादेखील चांगलीच गाजली होती. तरुणाईला या मालिकेने वेड लावलं होतं. मात्र चेतनने काही वर्षांनी अचानक ही मालिका सोडली. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्याला त्याने मालिका का सोडली याबद्दल विचारणा करण्यात आली. त्याचं कारण त्याने मुलाखतीत सांगितलंय. .चेतनने नुकतीच राजश्री मराठीला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना तो म्हणाला, '2013 मध्ये मी आराधना मालिकेत एका दिवसासाठी काम केलेलं. अपूर्वा नेमळेकर त्या मालिकेत होती. जेव्हा मी झी मराठीच्या मालिकेत एक लीड भूमिका साकारत होतो तेव्हा मी अपूर्वाला सांगितलेलं की मी तुझ्या मालिकेत एका दिवसासाठी रोल केलेला. तेव्हा ती सुद्धा आश्चर्यचकित झालेली की खरंच तेव्हा तू होतास वगैरे... त्यावेळी मी वनडे आर्टिस्ट म्हणून काम केलेलं आणि आता लीड करतोय. 'लेक माझी लाडकी' या मालिकेच्या आधी मी वनडे आर्टिस्ट म्हणून काम करत होतो. नंतर मी स्वतःला म्हटलं की आपल्याला आता हे काम करायचं नाही. लीड पर्यंत पोहोचायचं असेल तर आपल्याला अजून तयार व्हायला पाहिजे.' .तो पुढे म्हणाला, 'ठिपक्यांची रांगोळी मालिकेच्या आधी मी झी मराठीवरच्या अल्टि पलटी सुमडीत कल्टी या मालिकेत प्रमुख भूमिका साकारलेली. शिवानी बावकर त्यात माझ्यासोबत लीडला होती. या मालिके आधी मी फुलपाखरू करायचो. पण फुलपाखरू मध्ये सुद्धा एका पॉईंट नंतर त्या कॅरेक्टरसाठी काही राहिलं नव्हतं. मग मी चालू सिरीयल सोडली आणि लीड साठी प्रयत्न करायला मी नाशिकला गेलो. चालू सिरीयल सोडून मी गेलेलो... तिथे जाऊन मी जिम वगैरे करू लागलो. ते पण गरजेचा आहे म्हणून मी ते केलं नाही तर थिएटर वगैरे माझं चालू होतंच. 6 वहिनी मी पूर्ण संबंध तोडला. '.चेतनने सांगितलं, 'मुंबईत मी कोणतीच छोटी मोठी काम घेतली नाही. नंतर असंच मी एक दीड पानांचा ऑडिशन क्रॅक केलेलं.... अल्टी पलटी साठीच. तिथे मला पहिली लीड भूमिका मिळाली. ते काम पाहून काय घडलं त्या रात्री ही मालिका सुद्धा मिळाली ज्यामध्ये मी निगेटिव्ह रोल साकारलेला. ठिपक्यांची रांगोळी साठी सुद्धा मी ऑडिशन दिलेलं पण मी नंतर प्रोड्युसरला विचारलं की माझ्यासोबत आणखी कोण ऑप्शन होते. तेव्हा ते बोलले की तूच एक ऑप्शन होता. फक्त पीपीटी साठी आम्हाला फाईल द्यायची होती त्यामुळे आम्ही ऑडिशन घेतलेली. उत्तम काम करण्यासाठी नशिबाची गरज नसते पण उत्तम काम दाखवण्याची संधी मिळण्यासाठी नशीब लागतं. मोठे मोठे अभिनेते आता घरी बसले आहेत. जे दिसायला वगैरे चांगले आहेत हँडसम आहेत पण नशिबाची साथ न लाभल्याने ते घरी आहेत.' .अब मजा आयेगा ना भिडू! प्रियाचे खरे आई-वडील अखेर सापडलेच; खोटी तन्वी प्रतिमाला त्रास देताना रविराज स्वतः पाहणार, आजच्या भागात काय घडणार? \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.