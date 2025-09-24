एका छायाचित्राची रहस्यमय शोधयात्रा- छबी

मुलाखतकार- स्वस्तिका नाटेकरकोकणाच्या पार्श्वभूमीवर घडणारी रहस्याची कथा असणारा ‘छबी’ हा मराठी चित्रपट गुरुवारी २५ सप्टेंबर रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. ध्रुव छेडा, मकरंद देशपांडे, शुभांगी गोखले, राजन भिसे, समीर धर्माधिकारी, जयवंत वाडकर, लीना पंडित, अनघा अतुल, संजय कुलकर्णी आणि सृष्टी बाहेकर यांसारखे दमदार कलाकार ‘छबी’मध्ये झळकणार आहेत. जया छेडा यांची निर्मिती असलेल्या या चित्रपटाचे दिग्दर्शन अद्वैत मसुरकर यांनी केले आहे. यात महत्त्वाची भूमिका साकारणाऱ्या ध्रुव छेडाशी केलेली बातचीत.... तू अभिनय क्षेत्रात यायचा निर्णय कसा घेतला?अभिनय हे माझं बालपणापासूनच स्वप्न राहिलं आहे. शाळेच्या नाटकात आणि मित्रांसोबतच्या छोट्या प्रोजेक्ट्समध्येही असायचो; पण माझा खराखुरा प्रवास सुरू झाला तो शाहरुख खान यांच्यासोबत एका जाहिरातीत काम करताना. त्या क्षणी मला जाणवलं, की तुम्ही खऱ्या अर्थाने प्रयत्न केले तर काहीही अशक्य नाही. त्या अनुभवाने स्वतःला तयार करत गेलो. अखेर, या प्रवासाचं फळ मला ‘छबी’ या चित्रपटात मिळालं. ज्या क्षणी या भूमिकेसाठी निवड झाल्याची बातमी मिळाली, तेव्हा मला माझं स्वप्न साकार होताना दिसलं. त्या क्षणाची भावना शब्दांत मांडणं कठीण आहे. आता मी काहीतरी खूप मोठं साध्य करतोय, असं वाटत आहे. .‘छबी’ या चित्रपटाची नेमकी कथा काय आहे?या चित्रपटात पार्थ देशमुख नावाचा एक उत्साही तरुण छायाचित्रकार आहे. तो भव्य छायाचित्र स्पर्धेत सहभागी होतो; पण छायाचित्र टिपताना त्याच्या कॅमेऱ्यात काहीतरी विचित्र आणि गूढ दिसतं, जे इतर कुणालाच जाणवत नाही. सुरुवातीला हे फक्त सौंदर्यदृष्टीची कल्पना वाटत असते; पण जसजसं पार्थ या छायाचित्रांच्या खोल अर्थाचा शोध घेतो, तसतसं कथा थरारक आणि रंगतदार वळण घेते. पार्थचा प्रवास फक्त एका छायाचित्रकाराचा नाही, तर एक रहस्यमय शोधयात्रेचा प्रवास बनतो, जिथे प्रत्येक फ्रेम, प्रत्येक छाया काहीतरी सांगत असते. अखेरीस, छायाचित्रांत दडलेलं रहस्य पार्थच्या आयुष्याला संपूर्ण नवीन वळण देतं. हे पाहताना प्रेक्षकांना नक्कीच थरार आणि उत्सुकतेने थक्क करेल..या भूमिकेसाठी तू काय तयारी केलीस? मी मूळचा कच्छी गुजराती आहे, त्यामुळे सुरुवातीला मराठी भाषा शिकणे थोडं आव्हानात्मक वाटलं. चित्रपटाची तयारी सुरू होण्यापूर्वी जवळपास दोन महिन्यांसाठी मी मराठीचा अभ्यास करत होतो. सुरुवातीला अनेक शब्दांचा नीट उच्चार करता येत नव्हता आणि अनेकदा चुका होत होत्या; पण मी कधीही हार मानली नाही. मी नेहमी स्क्रिप्ट वाचून संवादांचा सराव केला आणि पात्राच्या भावनांना नीट समजून घेतलं. या मेहनतीने मी ‘पार्थ’ या पात्रासाठी स्वतःला पूर्णपणे तयार केलं. आता मला स्क्रिप्ट वाचताना आणि संवाद बोलताना अधिक आत्मविश्वास वाटतो. हा प्रवास खरंच आव्हानात्मक होता; पण शेवटी मला जाणवलं, की प्रयत्नांमुळे कोणतीही मर्यादा ओलांडता येऊ शकते..चित्रपटसृष्टीत एक नवीन कलाकार म्हणून, हा चित्रपट करताना तुझा अनुभव कसा होता?मी खूप आभारी आहे, की माझ्या पदार्पण चित्रपटात मला मकरंद देशपांडे, समीर धर्माधिकारी, शुभांगी गोखले, राजन भिसे यांसारख्या अनुभवी आणि मोठ्या कलाकारांसोबत काम करण्याची संधी मिळाली. त्यांच्या अनुभवातून मी बरेच काही शिकलो आणि प्रत्येक दिवशी सेटवर नवीन गोष्टी जाणवल्या. इतक्या थोर कलाकारांसोबत काम करण्याचं भाग्य मला लाभल्यामुळे मला खूप आनंद आणि कृतज्ञता वाटते. त्यांच्या मार्गदर्शनाने आणि प्रेरणेने माझ्या अभिनयाच्या प्रवासाला निश्चितच नवी दिशा मिळाली आहे..सध्या तुझ्या आगामी प्रोजेक्ट्सबद्दल काय सांगशील?सध्या माझ्या पुढील कोणत्याही प्रकल्पाचं काम सुरू झालं नाही; पण मी पूर्णपणे ‘छबी’च्या प्रदर्शनासाठी उत्सुक आहे. हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे आणि मी आशा करतो, की प्रत्येकाला पार्थच्या प्रवासाचा थरार आणि कथा भावेल. प्रेक्षकांच्या प्रतिसादाची मी आतुरतेने वाट पाहत आहे. .भुवयीचा कर्व्ह काढून टाक... जेव्हा यामी गौतमला मेकअप आर्टिस्टने दिलेला विचित्र सल्ला, अभिनेत्री म्हणाली- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.