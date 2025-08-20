Premier

“या दृश्याने अंगावर काटा आला…” 'छावा' चित्रपटातील काढून टाकलेला 'तो' सीन व्हायरल, नेटकरी म्हणाले...'हा सीन कापलाच का?'

Viral video shows Vicky Kaushal in powerful scene with Akshay Khanna from Chhava movie: विकी कौशल आणि रश्मिका मंदाना यांच्या ‘छावा’ या ऐतिहासिक चित्रपटाने प्रेक्षकांची मनं जिंकली होती. मात्र प्रदर्शनाआधी काही वाद निर्माण झाल्यामुळे चित्रपटातील काही दृश्ये कापण्यात आली होती. यातील एक खास सीन व्हायरल होतोय.
Viral video shows Vicky Kaushal in powerful scene with Akshay Khanna from Chhava movie
Viral video shows Vicky Kaushal in powerful scene with Akshay Khanna from Chhava movieesakal
Apurva Kulkarni
Updated on
Summary

1 ‘छावा’ चित्रपटातील संभाजी-अऔरंगजेबवर आधारित हटवलेला सीन सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल आहे.

2 प्रेक्षकांनी या सीनचं मोठ्या प्रमाणात कौतुक करत “हा सीन का कापला?” असा सवाल केला आहे.

3 हा सीन टीव्ही प्रीमियरमध्ये दाखवण्यात आला असून विकी कौशल व अक्षय खन्नाच्या अभिनयाचं विशेष कौतुक होत आहे.

Loading content, please wait...
movie
bollywood
viral
bollywood celebrities
movie review
vicky kaushal
akshay khanna
video viral
Entertainment news
Chhatrapati Sambhaji Maharaj
viral video
viral post
bollywod actor

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com