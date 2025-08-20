“या दृश्याने अंगावर काटा आला…” 'छावा' चित्रपटातील काढून टाकलेला 'तो' सीन व्हायरल, नेटकरी म्हणाले...'हा सीन कापलाच का?'

1 ‘छावा’ चित्रपटातील संभाजी-अऔरंगजेबवर आधारित हटवलेला सीन सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल आहे.2 प्रेक्षकांनी या सीनचं मोठ्या प्रमाणात कौतुक करत “हा सीन का कापला?” असा सवाल केला आहे.3 हा सीन टीव्ही प्रीमियरमध्ये दाखवण्यात आला असून विकी कौशल व अक्षय खन्नाच्या अभिनयाचं विशेष कौतुक होत आहे..14 फेब्रुवारीला प्रसिद्ध झालेल्या छावा सिनेमा प्रेक्षकांना प्रचंड आवडला होता. चित्रपटातील विकी कौशलच्या अभिनयाचं प्रेक्षकांनी भरभरुन कौतूक केलं. विकी कौशलने चित्रपटात छत्रपती संभाजी महाराजांची भूमिका साकारली होती. परंतु चित्रपटाच्या प्रदर्शनाआधी सिनेमातील काही सीनवरून वाद पेटला होता. त्यामुळे सिनेमातील काही सीन काढून टाकण्यात आले. दरम्यान अशातच आता छावा चित्रपटातील एक डिलीट केलेला सीन पुन्हा सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय..17 ऑगस्ट रोजी छावा हा चित्रपट टिव्हीवर दाखवण्यात आला. त्यावेळी सिनेमातील अनेक कट झालेले सीन प्रेक्षकांना पाहता आले. यापैकी एक छोटा सीन सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या सीनमध्ये छत्रपती संभाजी महाराज हातात तलवार घेऊन औरंगजेबासमोर उभे असतात. औरंगजेब छत्रपती संभाजी महाराजांकडे निरखून बघत असतो. 'मला पकडायला तु आला नाही तर मीच इथे आलोय. कारण या गादीवर बसण्याच्या लायक तू नाहीय' असं शंभूराजे औरंगजेबाला सांगतात आणि तलवारीने औरंगजेबाला मारतात. तेवढ्यात औरंगजेब घाबरत झोपेतून उठतो. हे औरंगजेबाला पडलेलं स्वप्न असतं..दरम्यान हा सीन पाहिल्यानंतर अनेकांनी या सीनचं कौतूक केलय. 'हा सीन सिनेमामध्ये हवा होता' अशा कमेट्स व्हिडिओ पाहिल्यानंतर प्रेक्षकांकडून येताना पहायला मिळताय. सध्या सोशल मीडियावर हा सीन मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय. तसंच अनेक नेटकऱ्यांनी या व्हिडिओतील विकी कौशल आणि अक्षय खन्ना यांच्या अभिनयाचं कौतूक सुद्धा केलं आहे. .14 फेब्रुवारीला प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेल्या छावा चित्रपटाने बक्कळ कमाई केली होती. या चित्रपटात विकी कौशल हा छत्रपती संभाजी महाराजांच्या भुमिकेत पहायला मिळाला होता. तर रश्मिका मंदाना ही महाराणी येसूबाईंची भूमिका साकारत होती. अक्षय खन्नाने या चित्रपटात औरंगजेबाची भूमिका केली होती. याशिवाय सिनेमात संतोष जुवेकर, सुव्रत जोशी, सारंग साठ्ये सुद्धा पहायला मिळाले होते. .FAQs.कोणत्या सीनमुळे ‘छावा’ पुन्हा व्हायरल झाला आहे?संभाजी महाराज आणि औरंगजेब यांच्यातील हटवलेला स्वप्न सीन सध्या व्हायरल झाला आहे.. हा सीन मूळ चित्रपटातून का कापण्यात आला होता? चित्रपटाच्या प्रदर्शनाआधी काही वाद निर्माण झाल्यामुळे काही सीन कापण्यात आले होते..हा व्हायरल सीन कधी प्रेक्षकांना पहायला मिळाला? 17 ऑगस्ट रोजी टीव्ही प्रीमियरदरम्यान तो सीन दाखवण्यात आला.. व्हायरल सीन विषयी प्रेक्षकांची प्रतिक्रिया काय आहे?अनेक प्रेक्षकांनी “हा सीन चित्रपटात हवाच होता” अशी प्रतिक्रिया दिली..'पहाटेची वेळ आणि बसमध्ये पुरुषांचे घाणेरडे स्पर्श' भारती सिंहने सांगितला भयंकर अनुभव म्हणाली...'त्याने मला घट्ट पकडलं आणि...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.