KRISHNARAJ WAINGADE PERFORMANCE IN CHIKIZZING: मराठी चित्रपटसृष्टीत दरवर्षी शंभरावर चित्रपटांची निर्मिती होत असली, तरी बालविश्वाचा निरागस वेध घेणारे बालचित्रपट मात्र तुलनेने कमीच पाहायला मिळतात. लहान मुलांची स्वप्ने, त्यांचा खोडकरपणा, खेळकर वृत्ती आणि कल्पनांचे अनोखे विश्व रुपेरी पडद्यावर मांडण्याचा प्रयत्न ‘चिकीझिंग’ या चित्रपटातून करण्यात आला आहे. दिग्दर्शक राजेंद्र बगाटे आणि वैभव कुलकर्णी यांनी एका चिमुकल्याच्या मोठ्या स्वप्नांची हळुवार गोष्ट यातून उलगडली आहे. परिस्थितीशी झुंज देतानाही स्वप्नांची उमेद जपणाऱ्या या बालमनाचा प्रवास भावनांना स्पर्श करणारा ठरतो..चिक्या (कृष्णराज वाईंगडे) हा मुलगा हुशार आणि खेळकर व खोडकर असतो. तो आपल्या आई आणि बहिणीबरोबर एका छोट्याशा घरात राहात असतो. त्याच्या घरची आर्थिक परिस्थिती खूप नाजूक असते. त्याला वडील नसल्याने घराची सर्व जबाबदारी त्याच्या आईवर असते. त्याची आई एका मोठ्या श्रीमंतांच्या शाळेत काम करीत असते. चिक्या आपल्या आईबरोबर दर शनिवारी त्या शाळेमध्ये जात असतो आणि शाळेच्या गेटवर उभा राहून स्वप्ने पाहात असतो. तेथील सिक्युरिटी गार्ड (प्रभाकर मोरे) त्याला तेथे उभे राहण्यास मनाई करीत असतो. तरीही तो त्या लोखंडी गेटजवळ उभा राहून आपल्या मनातील स्वप्ने पाहतो..मग चिक्याच्या मनामध्ये नेमकं काय असतं...त्याचं बालमन त्याला काय सांगत असतं...त्याच्या मनातील गुपित ऐकून घेणारा कोण असतो...ते लोखंडी गेट त्याला काय खुणावत असतं..वगैरे प्रश्नांच्या उत्तरासाठी हा चित्रपट पाहावा लागेल. विशेष बाब म्हणजे, या चित्रपटाचा मुख्य कणा आहे तो चिक्या अर्थात कृष्णराज वाईंगडे. संपूर्ण चित्रपटाचा भार त्याच्याच खांद्यावर आहे आणि त्याने आपली भूमिका समरसून साकारली आहे. अल्लड-अवखळ आणि खोडकर-खेळकर असा चिक्या आणि त्याच्या मनातील मोठे स्वप्न...त्याच्यातील कुतूहल असे भूमिकेतील विविध पदर त्याने पडद्यावर छान टिपले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे दिग्दर्शकांनी त्याच्याकडून चांगले काम काढून घेतले आहेत. चिक्याच्या मोठ्या बहिणीची भूमिका सेजल कोरे हिने साकारली असून, तिने आपल्या परीने चांगली कामगिरी केली आहे. अमृता सुरेश हिने चिक्याच्या आईची भूमिका साकारली आहे. तिच्या भूमिकेला भावभावनांचे विविध पदर आहेत आणि तिने ते उत्तमरीत्या पडद्यावर मांडलेले आहेत. प्रभाकर मोरे आणि डॉ. सोनाली घाटणेकर यांनीही आपापल्या भूमिका उत्तम प्रकारे निभावल्या आहेत. .कलाकारांच्या उत्तम अभिनयाबरोबरच चित्रपटाचे संगीतही छान झाले आहे. श्रीनिधी वेंकट आणि हृषिकेश कुलकर्णी यांनी संगीताची बाजू उत्तमरीत्या सांभाळली आहे. शेखर गुरव आणि एस. शंकर यांचे संकलनही उत्तम झाले आहे. विशेष उल्लेख करावा लागेल तो सिनेमॅटोग्राफीचा. प्रवीण सोनावणे यांनी गावाचा सुंदर परिसर, तिथला निसर्ग आणि शाळेभोवतालचे वातावरण आपल्या कॅमेऱ्यात सुरेख टिपले आहे. निसर्गाचे हे देखणे रूप आणि गावातील साधेपणा चित्रपटाच्या दृश्यांना एक वेगळीच रंगत आणणारा झाला आहे. चित्रपटाच्या सुरुवातीला कथेचा वेग मंदावलेला आहे. त्यामुळे कथा म्हणावी तशी खुलत नाही. तरीही पटकथाकार वैभव कुलकर्णी यांनी या कथेला चांगला आकार देण्याचा प्रयत्न केला आहे.लहान मुलांचे भावविश्व, त्यांच्या जगातील स्वप्ने, कुतूहल आणि निरागस भाव यांचे चित्रण छान करण्यात आले आहे. चित्रपटात संवादापेक्षा दृश्यरचनेला अधिक वाव आहे. बालविश्वातील निरागस गोष्टी मांडण्याचा प्रयत्न चांगला असला, तरी दृश्यात्मक बाजूवर आणखी काम करता आले असते. केवळ लहान मुलांचे भावविश्व, त्यांच्या जगातील स्वप्ने, त्यातील कुतूहल वगैरे बाबी रेखाटणारा हा चित्रपट आहे. .IRON MAN: हल्ककडून पराभूत होताच टोनी स्टार्कचं रूप बदललं! आयर्न मॅनचं भयानक 'आयर्न थिंग'मध्ये रूपांतर! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.