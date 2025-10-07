हिचं वय काय आणि वागते काय? मायरा वायकुळची ती मुलाखत पाहून नेटकरी पुन्हा एकदा संतापले; काय घडलं नेमकं?

छोट्या पडद्यावरून आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांना आपलंसं करणारी लोकप्रिय अभिनेत्री मायरा वायकुळ मोठ्या पडद्यावर देखील झळकलीये. तिने 'देवाचं घर' या चित्रपटात उत्कृष्ट कामगिरी केली होती. 'माझी तुझी रेशीमगाठ' मालिकेतील तिच्या सोज्वळ रूपावर सगळेच फिदा झाले. मात्र खऱ्या आयुष्यात इतक्या कमी वयात लोकप्रियता मिळाल्याने ती मोठ्या माणसांसारखी वागायला लागली आहे. ती मुलाखतींमध्येही अगदी समजूतदार माणसासारखी उत्तरं देते. त्यावर ती या आधीही ट्रोल झालीये. आता तिचा असाच एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. ज्यात ती तिच्या मैत्रीणीबद्दल बोलतेय. हा व्हिडिओ पाहून नेटकऱ्यांनी डोक्याला हात लावलाय. .हा व्हिडिओ अमृता यांनी त्यांच्या अकाऊंटवरून शेअर केलाय. मायराने इट्स मज्जाला दिलेल्या मुलाखतीचा हा व्हिडिओ आहे. यात मायरा म्हणते, 'माझी एक मैत्रीण होती, जी ग्रेड वनपासून माझ्यासोबत होती. तिची वागणूक खूप बदलली. ती माझ्याशी खूप वाईट वागते. मी तिच्याशी अजून तशी नाही वागत. डॅडी मला असंच सांगत आले की, ती जर तुझ्याशी अशी वागत असेल आणि तू पण तिच्यासारखीच वागलीस, तर तुझ्यात आणि तिच्यात काय फरक राहणार.' त्यावर मुलाखतकार तिला म्हणते, 'मी तुला यावर एक वेगळा दृष्टीकोन सांगू का? कदाचित त्या मुलीचे काही वेगळे प्रॉब्लेम्स असतील.'.या व्हिडिओवर नेटकऱ्यांनी अनेक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. 'हिचं वय काय? ही बोलते काय? या वयात हिला प्रॉब्लेम्स आहेत? अरे काय चाललंय हे?', 'ही मुलगी डोक्यातच जाते. वय काय आणि वागते काय', '‘वेळेच्या आधी आणि प्रमाणापेक्षा जास्त प्रसिद्धी किंवा यश मिळालं की असं होतं’, 'घरूनच वाचून निघते वाटतं स्क्रिप्ट', 'आमच्या आईवडिलांना आम्हाला हाणून काढलं असतं अशा चर्चा केल्या तर' असं म्हणत नेटकऱ्यांनी तिला ट्रोल केलं आहे. .‘करत असेल अॅक्टिंग चांगली पण जन्माला आल्यापासूनच रील्स आणि मग अॅक्टिंग यात या पोरीचं बालपण प्रौढ झालं. ती कधीच बालिश बोलत नाही. खूपच अति मॅच्युअर मुलीप्रमाणे वागत असते. जे तिच्या वयाला बिलकुल चांगलं नाही. पण हिच्या पालकांना हे कळत नाहीह. तिच्या भविष्यासाठी हे चांगलं नाही' असंही एका युझरने लिहिलं आहे. .मृणाल दुसानिसने अमेरिका का सोडली? सांगितलं खरं कारण; म्हणाली, 'आमचं नवीन लग्न झालेलं तेव्हा...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.