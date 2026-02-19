रडून रडून डोळे लाल करणाऱ्या 'चिमणी पाखरं'मधील अंजू आठवते का? शेखर-नंदिनीची लेक सध्या काय करते?

CHIMNI PAKHARA FAME BHARTI CHATE: अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापूर आणि सचिन खेडेकर यांचा चिमणी पाखरं हा सिनेमा २००१ मध्ये प्रेक्षकांच्या भेटीला आला. हा सिनेमा प्रदर्शित झाल्यानंतर प्रेक्षकांना तो प्रचंड आवडला. सिनेमा पाहण्यासाठी महिलांच्याा रांगा रागायच्या. थिएटरमध्ये येणारा प्रत्येक जण सिनेमा पाहून रडायचा. हा सिनेमा न रडता पाहणाऱ्यांना बक्षिस ठेवण्यात आलं होतं..या सिनेमामध्ये पद्मिनी कोल्हापुरे, सचिन खेडेकरसह बाळ धुरी, विजय चव्हाण, लक्ष्मीकांत बेर्डे, तुषार दळवी या कलाकरांनी महत्त्वाची भूमिका साकारली होती. या सिनेमामध्ये चार बाल कलाकार सुद्धा होते. भारती चाटे, अविनाश चाटे, मेघना चाटेसह निहार शेंबेकर या लहान मुलांनी प्रेक्षकांची मनं जिंकली. या सिनेमातील सगळ्यात मोठी मुलगी अंजू म्हणजे भारती चाटे हिची भूमिका सगळ्यात वरचढ ठरली. .दरम्यान एवढा सुंदर अभिनय करुन सुद्धा भारती पुढे कुठेच दिसली नाही. हा सिनेमा प्रदर्शित होऊन आता २६ वर्ष झाली आहे. हा सिनेमा महेश कोठारे यांनी दिग्दर्शित केला होता. तर या सिनेमाची निर्मिती चाटे कोचिंग क्लासेसचे मालक मच्छिंद्र चाटे यांनी केली होती. त्यांचीच मुलगी भारती चाटे हिने अंजूची भूमिका साकारली होती. तिचा तो पहिला सिनेमा होता. परंतु ती या सिनेमानंतर कधीच कोणत्या सिनेमामध्ये दिसली नाही. .दरम्यान अंजूबद्दल बोलायचं झालं तर तिने आता लंडनमध्ये इंटरनॅशनल बिजनेसमधून एमबीए केलय. तसंच तिच्याकडे सिनेमा दिग्दर्शन, स्टोरी टेलिंग या विषयात तब्बल ९ वर्षांचा अनुभव आहे. सध्या ती विवाहित असून तिला एक गोंडस मुलगी सुद्धा आहे. आशिष नाटेकर यांच्याशी तिने विवाह केला आहे. सध्या ती सायेशा इंटिग्रेटेड कम्युनिकेशन नावाची निर्मिती संस्था सुरु केलीय..'ना वायफाय ना इंटरनेट गच्चीवर...' गौतमी पाटीलने ओंकारसाठी घेतला खास उखाणा, VIRAL VIDEO.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.