रीलस्टार आहे, फॉलोवर्स आहेत म्हणून घेतलं ना? 'मराठी मिडीयम'मध्ये श्रद्धा पवारच्या कास्टिंगवर चिन्मय मांडलेकर थेट बोलला

छोट्या पडद्यावर गेल्या काही महिन्यात अनेक नवीन कार्यक्रम सुरू झाले. त्यात काही झी मराठीवर सुरू झालेत तर काही स्टार प्रवाहवर. १२ ऑक्टोबरपासून स्टार प्रवाहवर 'मराठी मिडीयम' ही मालिका सुरू झालीये ज्यात रीलस्टार श्रद्धा पवार मुख्य भूमिकेत आहे. तिच्या अभिनयाचं कौतुकही केलं जातंय. मात्र इत्तर चांगल्या कलाकारांना डावलून ही भूमिका श्रद्धाला देण्यात आलीये कारण ती रीलस्टार आहे आणि तिचे फॉलोअर्स चांगले आहेत अशा प्रतिक्रिया काही नेटकऱ्यांनी दिल्या आहेत. आता या मालिकेचा लेखक आणि अभिनेता, दिग्दर्शक चिन्मय मांडलेरने या गोष्टीवर उत्तर दिलंय. .चिन्मयने नुकतीच लोकमत फिल्मीला मुलाखत दिली. यात बोलताना तो म्हणाला, 'असं खरं तर होत नाही. श्रद्धा रीलस्टार आहे हे मला आता कळतंय. मी सोशल मीडियावर फार सक्रीय नसतो. साधारणपणे माझ्या माहितीनुसार जवळजवळ ३५ ते ४० मुलांचं आणि मुलींचं ऑडिशन झालंय आणि त्यातून निवडलेली ही दोन लोकं आहेत. त्यांचं ऑडिशन त्यांच्या आधिच्या कामावरुन किंवा ते सोशल मीडियावर काय टाकतात यावरुन नाही झालंय. आम्ही एक स्क्रीप्ट लिहिलं होती आणि ते सीन्स वेगवेगळ्या पद्धतीने केल्यानंतर ही जोडी निर्मिती संस्थेने आणि वाहिनीने निवडली. त्यामुळे आपण त्यांनी जो संघर्ष करुन हा जो रोल मिळवला आहे त्याची किंमत कमी नाही केली पाहिजे. तसे तर रील्स खूप लोक करतात आणि मला त्यात काही गैर वाटत नाही.'.तो पुढे म्हणाला, 'आताच्या पिढीकडे रील्स हे माध्यम आहे त्यामुळे ते त्यातून त्यांची कला दाखवतात. पूर्वी हा प्रकारच नव्हता आता तर अनेक कलाकारही रील्स करतात मग त्यांनाही आपण बोलायचं का?' श्रद्धा सोबत अभिनेता अक्षय नलावडे या मालिकेत मुख्य भूमिकेत आहे. तर या मालिकेचं दिग्दर्शन मंदार देवस्थळी करत आहेत. .मराठी सिनेसृष्टी गाजवली पण २०१६ नंतर सिनेमांतून गायब!... भरत जाधव यांनी अखेर सांगितलं कारण, म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.