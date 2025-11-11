हो मी त्यांच्यातलीच... आंबेडकरांची आहे... असं का म्हणाली चिन्मयी सुमित; ते विधान चर्चेत

आपल्या दमदार अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात स्थान निर्माण करणारी लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री चिन्मयी सुमीत तिच्या बिनधास्त वागण्यासाठी ओळखली जाते. ती नेहमीच तिचे विचार बिनधास्तपणे मांडताना दिसते. वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर अगदी मुद्देसूद बोलताना दिसते. अनेकदा तिची मतं ही मतभेद निर्माण करणारी असतात. ती आपल्या भाषणांमधून सामाजिक विषयांवर बोलताना दिसते. ती तिच्या भाषणांची सुरुवात नेहमी जयभीम बोलून करते. त्यामुळे ती नेमकी कोणत्या धर्माची आहे असा प्रश्नही तिला विचारला जातो. आता तिने एका कार्यक्रमात तिच्या जय भीम बोलण्यामागचा अर्थ सांगितला..काही दिवसांपूर्वी अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेचे 13 वे महाराष्ट्र राज्य अधिवेशन झालं. यात बोलताना ती म्हणाली, 'मी जय भीम म्हणते नेहमी नमस्कार केल्यानंतर, त्यामुळे मला खूप जण विचारतात की तुम्ही जय भीमवाल्या आहात का? तुम्ही त्यांच्यातल्या आहात का? तर मी सगळ्यांना सांगू इच्छिते की, मी त्यांच्यातली आहे. मी आंबेडकरांची आहे. लोक वेगवेगळ्या जणांचे फॅन्स असतात तशी मी आंबेडकरांची फॅन आहे. मला असं वाटतं की भारताल्या प्रत्येक भगिनीला जय भीम म्हणावसं वाटलं पाहिजे.'.ती पुढे म्हणाली, 'मला वाटतं की आपण सर्व जनवादी महिला संघटनेच्या कार्यकर्त्या कॉम्रेड आहात. जनवादी म्हणजे लोकशाही आणि माणूस म्हणून आपल्याला दर्जा आहे असं मानून महिला संघटना चालवणारे लोक. मला वाटतं की आपल्या सर्वांना माणसाचा दर्जा जो दिला तो आपल्या राज्यघटनेने आणि त्या राज्यघटनेचे घटनाकार म्हणून मला असं वाटतं की बाबासाहेबांप्रतीची कृतज्ञता ही माझ्या आयुष्यात माझ्या प्रत्येक नमस्कारनंतर व्यक्त व्हावी म्हणून मी नेहमी जय भीम म्हणते.'.चिन्मयीच्या कामाबद्दल सांगायचं तर तिने मुरांबा, पोरबाझार, हृदयनाथ यांसारख्या सिनेमांमध्ये काम केलंय. तर तिची कलर्स मराठीवरील 'जीव झाला येडा पिसा' या मालिकेतील भूमिकादेखील चांगलीच गाजली होती. .ही इतकी गोरी होती? 'विवाह' चित्रपटातली छोटी आठवतेय? आता दिसतेय इतकी सुंदर, पाहून तुम्हीही चकीत व्हाल .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.