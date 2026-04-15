'होय मी जयभीमवाली' चिन्मयी सुमीतनं मांडलं स्पष्ट मत, म्हणाल्या... 'मी आंबेडकरांची फॅन आहे आणि जय भीम म्हणण्यामागे...'

CHINMAYI SUMEET CALLS HERSELF A FAN OF DR. BABASAHEB AMBEDKAR: भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती संपूर्ण देशभरात साजरी करण्यात आली. अनेक बांधवांनी मोठ्या उत्साहात जयंती साजरी केली. या सगळ्यात चिन्मयी सुमीतची एक जुनी पोस्ट पुन्हा चर्चेत आली आहे. 'तुम्ही जय भीमवाल्या आहात का?' असं म्हणणाऱ्यांना चिन्मयी सुमीतनं स्पष्ट उत्तर दिलय. .अभिनेत्री चिन्मयी सुमीत प्रत्येक कार्यक्रमात भाषणाची सुरुवात करताना 'नमस्कार'नंतर 'जय भीम' आवर्जुन म्हणते. त्यामुळे एकाने त्यांच्या सवयीमुळे तिला 'तुम्ही जय भीमवाल्या आहात का?' असा प्रश्न विचारला होता. भारतीय जनवादी महिला संघटनेचं १३ व्या महाराष्ट्र राज्य अधिवेशन पार पडलं. या भाषणावेळी त्यांनी जय भीम बोलण्यामागचा अर्थ सांगितला. .अधिवेशनात बोलताना चिन्मयी म्हणाल्या की, 'मी जय भीम म्हणते कारण अनेकजण मला विचारतात की, तुम्ही जय भीमवाल्या आहात का? तुम्ही त्यांच्यातल्या आहात का? तेव्हा मला त्या प्रत्येकाला सांगायचं असतं की, हो मी त्यांच्यातलीच आहे. तसंच लोक जसे वेगवेगळ्या जणांचे फॅन असतात तशी मी आंबेडकरांची फॅन आहे. मला वाटतय की, प्रत्येक महिलेनं जय भीम म्हटलं पाहिजे.'.'एक माणूस म्हणून जो अधिकार मिळालेला आहे. तो आपल्या राज्यघटनेनं दिला आहे. या राज्यघटनेचे शिल्पकार म्हणून बाबासाहेबांप्रती असलेली कृतज्ञता म्हणून मी नमस्कारानंतर जय भीम म्हणत असते.'.