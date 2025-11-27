Premier

वन्समोअरची दाद अन कलाकार गोंधळले ! चिरंजीव परफेक्ट बिघडलाय नाटकाचा Video Viral

Chiranjiv Perfect Bighadlay Natak Viral Video : चिरंजीव परफेक्ट बिघडलाय या नाटकाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. नाटकातील एका एंट्रीला मिळालेली दाद आणि त्यावर कलाकारांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेऊया.
kimaya narayan
Updated on

Entertainment News : सध्या रंगभूमीवर चिरंजीव परफेक्ट बिघडलाय हे नाटक सुरु आहे. हे नाटक सुरुवातीपासूनच गाजतं आहे. या नाटकाच्या एका प्रयोगादरम्यान अशी घटना घडली ज्याचा व्हिडीओ चर्चेत आहे.

