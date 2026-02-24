डॉक्टरांचे चुकीचे उपचार अन् शरीरभर इन्फेक्शन; थोडक्यात वाचली CID फेम मराठी अभिनेत्री "म्हणून मुलाला जन्म.."

Marathi Entetrainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील एका प्रसिद्ध अभिनेत्रीने फक्त मराठीच नाही तर हिंदी मालिका आणि सिनेमांमध्येही स्वतःची ओळख निर्माण केली. ही अभिनेत्री आहे अश्विनी काळसेकर. निगेटिव्ह असो वा विनोदी प्रत्येक भूमिका त्यांनी समरसून साकारल्या. काही काळापूर्वी त्यांनी दिलेली मुलाखत सध्या चर्चेत आहे. .अश्विनी यांनी त्यांच्यावर झालेल्या चुकीच्या उपचारांबद्दल खुलासा केला. दिल के करीबला दिलेल्या मुलाखतीत त्या जवळपास मृत्युशय्येवर होत्या असं त्यांनी सांगितलं. काय म्हणाल्या त्या जाणून घेऊया. ."मला डाव्या बाजूला किडनी नाही. याची कल्पना मला लहान असल्यापासून आहे. त्याने मला काही फरक पडला नाही. मला लहानपणी मुलांप्रमाणे बाईक चालवायला आवडायच्या. 2007 मध्ये डॉक्टरांनी माझ्यावर चुकीची शस्त्रक्रिया केली. माझ्यावर लेझर प्रोसेस केली गेली जेव्हा माझ्या शरीरात इन्फेक्शन होतं. तेव्हा ते इन्फेक्शन 24 तासात संपूर्ण शरीरभर पसरलं. तेव्हा नमस्कार यमराजा असं मी म्हणून आले. डॉक्टरांनी सगळी आशा सोडली होती."."आमच्याकडे इतका वेळ नव्हता की दुसरी किडनी ट्रान्सप्लांट करता येईल. 6 दिवस मी शुद्धीवर नव्हते आणि असंबद्ध बडबडत होते. अनेक उपचारानंतर मला दुसरं आयसुहै मिळालं. त्यानंतर दिवसातून दोनदा मला २ इंजेक्शन घ्यावे लागायचे. त्याच्या गाठी तयार झाल्या होत्या. हॉस्पिटलमधून उठून मी सेटवर जायचे तेव्हा एकता कपूर आणि इतर कलाकारांनी मला खूप सांभाळून घेतलं. त्यावेळी अनेक सीन मी बसून केले. त्यामुळे माझं वजनही वाढू लागलं.".अश्विनी यांना मुलं नाही. हॉटरफ्लायला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी त्यांची खंत व्यक्त केली. त्या म्हणाल्या,"आम्ही बाळासाठी प्रयत्न केले. पण गर्भधारणा राहण्यासाठी बऱ्याच अडचणी होत्या. मला किडनीचा प्रॉब्लेम होता आणि सरोगसी त्यावेळी एवढी प्रचलित नव्हती. जरी असली तरीही ती आम्हाला परवडण्यासारखी नव्हती. तरीही आम्ही प्रयत्न केले पण एका वेळेनंतर डॉक्टरांनी सांगितलं की, माझी किडनी हे पेलू शकत नाही. एकतर तुझ्या जीवाला धोका निर्माण होईल किंवा तुझ्या बाळाच्या जीवाला तू धोका निर्माण करशील. त्यानंतर त्यांनी नाहीच सांगितलं. सरोगसीही आम्ही करू शकलो नाही."."मी पारंपारीक विचारांची आहे. मला सगळं हवं होतं पण दुर्दैवाने ते होऊ शकलं नाही. शेवटी हा नशिबाचा भाग आहे. कदाचित मला माझ्या सासू-सासऱ्यांची आणि आई बाबांची सेवा करायची असेल. तीच आमची मुलं आहेत." असं त्यांनी पुढे म्हटलं. .तुम्हाला कोणत्या बातम्या वाचायला आवडतात? एक मिनिटाचा हा सर्वे भरून आम्हाला नक्कीच सांगा.इथे भरा: https://3ofmdvm6sbw.typeform.com/to/v7pynEzq."माझं माझ्या बायकोवर प्रेम नाही" प्रसिद्ध अभिनेत्याचा धक्कादायक खुलासा ; "जबरदस्तीने लग्न..".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.