प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक राहुल देशपांडे यांनी सोशल मीडियावर केली घटस्फोटाची घोषणा ! वर्षभरापूर्वीच झाले पत्नीपासून वेगळे

Rahul Deshpande Divorce : प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक, अभिनेते राहुल देशपांडे यांनी त्यांचा घटस्फोट झाल्याची घोषणा केली. सोशल मीडियावर त्यांनी याबद्दल पोस्ट शेअर केली.
प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक राहुल देशपांडे यांनी सोशल मीडियावर केली घटस्फोटाची घोषणा ! वर्षभरापूर्वीच झाले पत्नीपासून वेगळे
kimaya narayan
Updated on

Entertainment News : पंडित वसंतराव देशपांडे यांचे नातू आणि प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक आणि अभिनेते राहुल देशपांडे यांनी त्यांचा घटस्फोट झाल्याची घोषणा केली. तब्बल एक वर्षाने त्यांनी त्यांचा घटस्फोट झाल्याचं जाहीर केलं. त्यांची पत्नी नेहापासून ते वेगळे झाले. त्या दोघांना रेणुका नावाची मुलगी आहे.

Divorce
rahul deshpande
Entertainment news
Entertainment Field

