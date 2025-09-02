प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक राहुल देशपांडे यांनी सोशल मीडियावर केली घटस्फोटाची घोषणा ! वर्षभरापूर्वीच झाले पत्नीपासून वेगळे

Entertainment News : पंडित वसंतराव देशपांडे यांचे नातू आणि प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक आणि अभिनेते राहुल देशपांडे यांनी त्यांचा घटस्फोट झाल्याची घोषणा केली. तब्बल एक वर्षाने त्यांनी त्यांचा घटस्फोट झाल्याचं जाहीर केलं. त्यांची पत्नी नेहापासून ते वेगळे झाले. त्या दोघांना रेणुका नावाची मुलगी आहे. .सोशल मीडियावर त्यांनी या संदर्भातील एक पोस्ट शेअर केली. यामध्ये त्यांनी घटस्फोट वर्षभरापूर्वीच घेतल्याचं सांगितलं आणि रेणुकाचा सांभाळ याविषयी खुलासा केला.."प्रिय मित्रांनो, तुम्ही सगळेचजण माझ्या आयुष्याचा एक महत्त्वपूर्ण भाग आहात. म्हणूनच एक वैयक्तिक आणि महत्त्वाची गोष्ट तुम्हाला मला सांगायची आहे. काही जणांना ही बातमी मी अगोदरच सांगितली आहे. सतरा वर्षांच लग्न, अनेक अविस्मरणीय आठवणीनंतर मी आणि नेहाने सहमताने वेगळं व्हायचं ठरवलं आहे. कायदेशीरदृष्ट्या आम्ही सप्टेंबर २०२४ मध्येच वेगळे झालो. पण ही बातमी सगळ्यांना सांगण्यापूर्वी स्वतःचा वेळ घेण्याचं ठरवलं ज्यामुळे आम्हाला आमच्या मुलीसाठी थोडा वेळ मिळेल. "."ती आमच्यासाठी पहिलं प्राधान्य असेल. मी आणि नेहाने तीच सहपालकत्व करायचं ठरवलं आहे. पालक म्हणून हा आमच्यासाठी नवीन प्रवास आहे पण एकमेकांविषयी वाटणारा आदर कायम असेल. या काळात आमच्या गोपनीयतेबद्दल आणि निर्णयाबद्दल तुम्ही दाखवलेल्या समजुतीबद्दल आणि आदराबद्दल मी खरोखर आभारी आहे.".दरम्यान राहुल यांच्या निर्णयाने सगळ्यांनाच धक्का बसला आहे. यातून लवकरात लवकर सावरण्यासाठी त्यांना अनेकांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत. .प्रिया बापट आणि भारती आचरेकर यांनी एकत्र गायलं गाणं ! ‘पण या इगो चं’ मधून नात्यातील अहंकारावर भाष्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.