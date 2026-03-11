अमृताजींशी लग्न कसं झालं? पहिल्या भेटीची आठवण सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले...'मी तिला लॉन्ग ड्राईव्हला घेऊन गेलो आणि...'

DEVENDRA FADNAVIS SHARES INTERESTING STORY OF MARRIAGE: महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 'लोकमत महाराष्ट्रीयन ऑफ द इयर' या पुरस्कार सोहळ्याला हजेरी लावली होती. या सोहळ्याला राज्यभरातील विविध मान्यवर सुद्धा उपस्थित होते. तसंच अनेक सेलिब्रिटींनी सुद्धा उपस्थिती लावली होती. अशातच या सोहळ्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची अभिनेता अमिर खान याने मुलाखत घेतली. .मुलाखतीत अमिर खानने फडणवीस यांना प्रश्न विचारला की, अमृताजींशी लग्न कसं झालं? तुमची पहिली भेट कशी होती? यावर बोलताना फडणवीस म्हणाले की, 'जेव्हा मी लग्न करण्याचा विचार केला, तेव्हा माझ्या आईने अनेक मुलींचे फोटो मला दाखवले. त्यातील अमृताचा फोटो मी हातात घेत हिचा नंबर हवाय असं म्हटलो.'.'त्यानंतर मी डायरेक्ट अमृताला फोन करत म्हणालो की, उद्या मी नागपूर येणार आहे, आपण भेटायचं का? त्यानंतर आम्ही नागपुरमध्ये २ तास गप्पा मारल्या. त्यातल्या १.५० मिनिटं मीच बोललो. त्यानंतर काही दिवसांनी मला तिचा फोन आला. ती मला म्हणाली... 'मी मुंबईत आली आहे भेटायचं का?' त्यावेळी मात्र आम्ही दीड दोन तास गप्पा मारल्या. परंतु नंतर आमचं बोलणं थांबलं. त्यानंतर मी तिला लॉन्ग डाईव्हसाठी विचारलं. त्यावेळेस मी तिला तीन ते चार तास गाडीतून फिरवलं. ती हो म्हणेपर्यंत गाडी सुरुच होती' असं फडणवीस मुलाखतीत बोलताना म्हणाले..तसंच यावेळी त्यांनी असही सांगितलं की, 'मी जेव्हा पहिल्यांदा भेटलो तेव्हा मी अमृताला स्पष्ट सांगितलं की, मी कोणता व्यवसाय करणार नाही. मी राजकारणातच राहणार आहे. तुला जॉब करायचा आहे तर कर. तेव्हा ती बँकेत चांगल्या पोस्टवर होती. मी तिला म्हटलो की, तुझा पैसा तुझा माझा पैसा माझा. तसंच आजपर्यंत आमचं सुरु आहे.'.अभिनेता सिद्धार्थ चांदेकरला आला फ्रॉड कॉल, फिरकी घेत म्हणायला लावलं मराठी गाणं, व्हिडिओ पाहून तुम्हालाही हसू येईल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.