शालिनी-महेंद्रच्या लग्नात येणार विघ्न, प्रतापरावामुळे नात्याचं सत्य येणार सर्वांसमोर!

Entertainment News : कलर्स मराठीवरील लोकप्रिय मालिका ‘मोहिनी - प्रेमाची फिल्मी कहाणी’ मध्ये एक हाय-व्होल्टेज ड्रामा पाहायला मिळणार आहे. शालिनी आणि महेंद्रच्या लग्नात आता एका मोठ्या विघ्नाची सावली पडणार असून प्रतापरावामुळे शालिनी आणि प्रतापरावांच्या नात्याचं संपूर्ण सत्य सर्वांसमोर उघड होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. सध्या मोहिनीच्या घरी लग्नाची लगबग सुरू असून थेट वेडिंग प्लॅनर आणि डेकोरेटर्सची एन्ट्री झाली आहे. .मोहिनी संपूर्ण लग्नाचं प्लॅनिंग घरच्यांना समजावून सांगत आहे, तर दुसरीकडे RK ने बंटीला सोबत घेऊन या लग्नात एक मोठे 'महानाट्य' घडवण्याची पूर्ण तयारी केली आहे. पारूबाईने घरात आणलेला ज्योतिषी हे लग्न झाल्यास मोठा अनर्थ होईल अशी भविष्यवाणी करतो, पण मोहिनी मात्र कोणत्याही परिस्थितीत ठरलेल्या वेळी लग्न लावून देण्यावर ठाम आहे. पहा, ‘मोहिनी - प्रेमाची फिल्मी कहाणी' दररोज संध्या. ७:३० वा. फक्त कलर्स मराठीवर..मालिकेत अनेक घटना घडत आहेत ज्यामुळे पुढे काय होणार याची उत्सुकता प्रेक्षकांना लागून राहिली आहे. कार्तिकीने नकळतपणे प्रतापरावांशी संपर्क साधला, ज्यामुळे शालींनी आणि घरचे प्रचंड चिडले. या प्रतापराव प्रकरणाची शालिनीला आधीपासूनच प्रचंड भीती वाटत होती. तेव्हा मोहिनीने शालिनीचे जुने मंगळसूत्र तोडून तिला त्या जोखडातून मुक्त केले आणि पुन्हा कधी सामना झाला तर प्रतापरावला शालिनीच्या पायावर डोके ठेवून नाक घासायला लावेन, अशी भीष्मप्रतिज्ञा केली होती.. दुसरीकडे, RK ने मोहिनीच्या कुटुंबाची इत्यंभूत माहिती काढून तिला आपल्या ऐश्वर्याच्या जोरावर दाबून टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. RK ने अत्यंत हुशारीने मोहिनीला साडेचार लाखांचे मंगळसूत्र खरेदी करायला फशी पाडले, जे मंगळसूत्र शालिनी RK ला परत करण्यासाठी त्याच्या घरी घेऊन जाते. आता या संपूर्ण कथानकात एक अत्यंत रंजक वळण आले आहे, कारण RK पडद्यामागून मोहिनीचा स्वाभिमान दुखावण्यासाठी या लग्नात सतत अडचणी निर्माण करताना दिसणार आहे. दुसरीकडे, महेंद्र शालिनीसाठी स्वतः नवीन मंगळसूत्र घेऊन येणार. शालिनीच्या हातावर मेहंदी रंगू लागते. पण ही मेहंदी पाहत असतानाच शालिनीला तिच्या भूतकाळातील आठवण येते. RK आणि मोहिनीचे दुकानातील व्हिडिओ व्हायरल झाल्यामुळे आधीच गोंधळ उडालेला असताना, मुकुंद देखील या लग्नात मोहिनीला मागणी घालण्याच्या विचारात आहे, ज्यामुळे या संपूर्ण लग्नसोहळ्यात अजून एक मोठा ट्वीस्ट पाहायला मिळणार आहे..पुढील भागांमध्ये, लग्नाची मेहंदी रंगत असतानाच प्रतापराव आता मुंबईच्या दिशेने निघाल्यामुळे शालिनी आणि महेंद्रच्या आयुष्यात मोठे वादळ येण्याची शक्यता आहे. RK चे छुपे कटकारस्थान आणि प्रतापरावांची अचानक होणारी एन्ट्री यामुळे शालिनी आणि महेंद्रचे हे लग्न सुखरूप पार पडणार की यात काही नवीन विघ्न येणार, हे पाहणे प्रेक्षकांसाठी कमालीचे उत्कंठावर्धक ठरणार आहे. मोहिनी आपली भीष्मप्रतिज्ञा कशी पूर्ण करते आणि या संकटाचा सामना कसा करते, हे आगामी भागातच स्पष्ट होईल. पहा, ‘मोहिनी - प्रेमाची फिल्मी कहाणी' दररोज संध्या. ७:३० वा. फक्त कलर्स मराठीवर..आधी निर्मात्यांवर लैंगिक छळाचे आरोप नंतर स्वतःच दिली खोटेपणाची कबुली ! शिल्पा शिंदेवर हिना खान भडकली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.